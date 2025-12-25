El árbol ideal para un jardín pequeño: raíces que no invaden y crecimiento fácil

El ciruelo es el árbol ideal para un jardín pequeño: raíces seguras, crecimiento fácil y frutos en verano.

Tener un jardín pequeño no significa renunciar al encanto de la sombra de un árbol. La clave está en elegir especies que se adapten al espacio, que no generen problemas con sus raíces y que además crezcan de manera sencilla, sin exigir cuidados excesivos.

En este sentido, hay variedades que se convierten en aliadas perfectas para quienes buscan sombra, frescura y un toque verde en patios reducidos o jardines urbanos. Su principal ventaja es que sus raíces no invaden el suelo ni dañan construcciones, y que logran desarrollarse con poco mantenimiento.

Un árbol que se adapta al espacio El ciruelo es ideal para patios reducidos o jardines que se encuentran en el medio de la ciudad. Su crecimiento es moderado, alcanza entre 3 y 5 metros, y se adapta bien a distintos tipos de suelo. Además, no requiere podas constantes y ofrece un porte compacto que no ocupa demasiado espacio.