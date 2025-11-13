Jardinería: el truco casero con jengibre y canela que se volvió viral para una floración explosiva

En el mundo de la jardinería las especias pueden ser muy útiles para aportar nutrientes y ayudar a las plantas con la floración.

A veces las plantas dejan de florecer o van perdiendo vitalidad. Sin embargo, no todo está perdido y hay especias que son ideales para ayudarlas, según señalan los expertos en el mundo de la jardinería. El jengibre y la canela son la clave.

Jardinería y especias El jengibre y la canela son un gran dúo para reactivar la floración de las plantas en forma natural. Se trata de un potente abono casero que le inyectará una dosis de energía natural a las plantas, aprovechando las propiedades de estas especias.

Para eso se necesitará un trozo de jengibre, rico en nutrientes esenciales y un potente estimulante de la floración y una cucharadita de canela, fungicida y antibacteriano natural que ayuda en la regeneración de las raíces.

En primer lugar, hay que cortar un trozo pequeño fresco de jengibre y procesarlo en la licuadora junto a un litro de agua. Colar para separar lo sólido de lo líquido. Luego añadir la cucharadita de canela y dejar en reposo dos horas antes de usar.

Una vez que esté listo este elixir para el jardín se usará para regar cada dos semanas. Verán cómo se estimula la floración y se activa la energía interna de las plantas promoviendo la producción de botones con raíces y brotes más fuertes cada día.