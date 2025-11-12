Netflix estrena un thriller psicológico que te dejará con los pelos de punta
El 13 de noviembre Netflix estrena una serie que no dejará a la audiencia levantarse del sofá hasta el final.
El 13 de noviembre Netflix estrenará un thriller que dejará con los pelos de punta a más de uno. Con Claire Danes como protagonista principal, "La bestia en mí" promete generar un gran impacto entre la audiencia de la plataforma.
Netflix: de qué se trata
“Una famosa autora acaba envuelta en un retorcido juego mental con su rico y poderoso vecino nuevo…, que podría ser un asesino”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.
Te Podría Interesar
En esta serie, Danes se pone en el papel de Aggie Wigg, una escritora que está de duelo por la muerte de su pequeño hijo. Luego del colapso de su matrimonio se enfrentará a problemas económicos y a un aislamiento cada vez mayor en una casa donde ya no puede estar.
Este thriller psicológico que ofrece Netflix muestra a la escritora abandonando la vida pública en medio de su duelo y en un estado de apagada introspección observa cómo un magnate inmobiliario de perfil alto compra la vivienda contigua.
Ese nuevo vecino años atrás había sido el principal sospechoso de la desaparición de su mujer. Este vecino será un imán y una advertencia para la protagonista. Despertará en ella una mezcla de horror y curiosidad que la llevará a investigar.
De a poco la serie se vuelve como un juego del gato y del ratón donde los roles de víctima e instigador se van difuminando. Ella se meterá en los secretos del hombre y al mismo tiempo huye de los suyos. La tensión va creciendo en todo momento. En siete episodios la serie llevará a descubrir quién es el monstruo real.