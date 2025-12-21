Jardinería: el remedio milagroso que está en el botiquín para revivir las plantas

Los que entienden de jardinería conocen un secreto con una aspirina que revivirá las plantas en dos días.

Los que están en el mundo de la jardinería conocen trucos caseros que sirven para devolverle la vida a las plantas en muy poco tiempo. El estrés ambiental, los cambios de temperatura o los descuidos pueden hacer que el jardín se debilite rápidamente.

Jardinería La solución para ayudar a las plantas puede ser un simple remedio que la mayoría tiene en su botiquín: una aspirina. No es magia, sino química vegetal. El ácido salicílico, ingrediente activo de la aspirina, es una sustancia que las plantas producen de manera natural cuando están bajo estrés.

Al darles ese refuerzo externo a las plantas se logra reducir ese estrés, se estimula el flujo interno de savia, se refuerzan sus defensas contra las plagas y enfermedades, además de optimizar la capacidad de absorción del agua a través de las raíces.

La aspirina tiene un gran poder blanqueador Foto: Shutterstock La aspirina tiene un gran poder en el mundo de la jardinería. Foto: Shutterstock Para evitar errores comunes en el jardín, es importante seguir las indicaciones y la proporciones correctas. El exceso de ácido puede ser perjudicial.

En este caso se aconseja disolver una aspirina de 325 mg en un litro de agua y se riega la planta marchita directamente en la tierra con esa mezcla. El tratamiento es de emergencia, por eso se recomienda usarlo una vez al mes.