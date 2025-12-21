Jardinería: el remedio milagroso que está en el botiquín para revivir las plantas
Los que entienden de jardinería conocen un secreto con una aspirina que revivirá las plantas en dos días.
Los que están en el mundo de la jardinería conocen trucos caseros que sirven para devolverle la vida a las plantas en muy poco tiempo. El estrés ambiental, los cambios de temperatura o los descuidos pueden hacer que el jardín se debilite rápidamente.
Jardinería
La solución para ayudar a las plantas puede ser un simple remedio que la mayoría tiene en su botiquín: una aspirina. No es magia, sino química vegetal. El ácido salicílico, ingrediente activo de la aspirina, es una sustancia que las plantas producen de manera natural cuando están bajo estrés.
Te Podría Interesar
Al darles ese refuerzo externo a las plantas se logra reducir ese estrés, se estimula el flujo interno de savia, se refuerzan sus defensas contra las plagas y enfermedades, además de optimizar la capacidad de absorción del agua a través de las raíces.
Para evitar errores comunes en el jardín, es importante seguir las indicaciones y la proporciones correctas. El exceso de ácido puede ser perjudicial.
En este caso se aconseja disolver una aspirina de 325 mg en un litro de agua y se riega la planta marchita directamente en la tierra con esa mezcla. El tratamiento es de emergencia, por eso se recomienda usarlo una vez al mes.
Si el problema principal era estrés por calor o deshidratación de la planta, los efectos son casi inmediatos. En uno o dos días se notarán las hojas más firmes, tallos erguidos y un color más vibrante.