Italia confirma un hallazgo histórico: la Basílica de Vitruvio deja de ser un mito

Es histórico. Durante siglos fue una incógnita. Hoy ya no. La Basílica de Vitruvio existió y estuvo en Fano . Autoridades italianas confirmaron que los restos hallados hace tres años pertenecen al edificio más buscado de la arquitectura romana. El hallazgo marca un antes y un después para la arqueología clásica y el legado del arquitecto que inspiró al Renacimiento.

La confirmación llegó tras nuevas pruebas técnicas y análisis estructurales realizados sobre los restos ubicados en el centro histórico de Fano, en la región de Las Marcas. Los muros conservan hasta dos metros de altura y un espesor de un metro y medio. Los suelos presentan revestimientos de mármol verde, un rasgo distintivo de edificios públicos romanos de alto rango.

La basílica fue mencionada por Marco Vitruvio Polión en su tratado De architectura. Es la única obra que el propio autor se atribuyó de forma directa. Durante dos mil años, ese dato generó debate. No existían pruebas materiales. El hallazgo despeja dudas y da sustento físico al único edificio firmado por el arquitecto más influyente de la Antigüedad.

Vitruvio nació en la antigua Fanum Fortunae, actual Fano. Fue arquitecto, ingeniero y escritor del siglo I a.C. Su obra influyó en el pensamiento artístico europeo durante siglos. Leonardo da Vinci tomó sus ideas como base para el célebre Hombre de Vitruvio, símbolo del equilibrio entre arte, ciencia y proporción humana.

La conferencia oficial reunió a autoridades locales y nacionales. Estuvieron presentes el presidente de la Región de Las Marcas, Francesco Acquaroli; el alcalde de Fano, Luca Serfilippi; y el superintendente Andrea Pessina. El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, participó por videoconferencia y destacó la magnitud del hallazgo.

Giuli afirmó que el descubrimiento redefine la historia arqueológica italiana. Señaló que se trata de una pieza central para comprender la identidad cultural del país. Según explicó, la basílica confirma que Fano fue un núcleo de saber arquitectónico desde la Antigüedad hasta la actualidad.

Una nueva etapa

El descubrimiento no fue inmediato. Los restos aparecieron hace tres años durante obras urbanas. Desde entonces, los estudios avanzaron con cautela. La validación final llegó tras comparar el diseño del edificio con las descripciones del tratado vitruviano. La correspondencia fue precisa.

Este hallazgo abre una nueva etapa de investigación. También refuerza el vínculo entre Roma clásica y el Renacimiento. La basílica ya no es un mito. Es una realidad que vuelve a poner a Vitruvio en el centro de la historia.