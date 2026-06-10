Infusiones: qué tomar a la tarde para evitar el insomnio y dormir bien

¿Buscás alternativas al café para la tarde? Te contamos qué infusiones naturales te ayudan a mantener la energía sin arruinar tus horas de sueño por la noche.

Cuando el cansancio del día empieza a pesar, el primer impulso casi siempre es recurrir a una taza de café para recuperar la energía. Sin embargo, hay muchas infusiones. Los expertos en medicina del sueño advierten que la cafeína consumida después de las dos o tres de la tarde puede permanecer en el organismo durante muchas horas.

Incurrir a esto significa alterar el reloj biológico y, cuando llega el momento de ir a la cama, el cerebro sigue alerta, provocando el molesto insomnio. Por suerte, la naturaleza ofrece alternativas excelentes que permiten disfrutar de una bebida reconfortante sin pagar las consecuencias por la noche.

Infusiones recomendadas para evitar el café Una de las opciones más recomendadas es la infusión de rooibos. Aunque popularmente se lo conoce como "té rojo de Sudáfrica", en realidad no proviene de la planta del té y está 100% libre de cafeína. Su gran ventaja es que contiene una buena dosis de antioxidantes que ayudan a combatir el cansancio físico, brindando una sensación de vitalidad suave sin alterar el sistema nervioso.

Si lo que buscás en el café de la tarde es más bien un estímulo para seguir concentrado en el trabajo o el estudio, la menta piperita es tu mejor aliada. Esta hierba tiene un aroma fresco y un sabor intenso que despierta los sentidos de inmediato. Los estudios científicos demuestran que los aceites esenciales de la menta mejoran el estado de alerta mental y reducen la fatiga cognitiva. Lo mejor de todo es que este efecto "despertador" no se debe a ningún estimulante, por lo que tu descanso nocturno está completamente a salvo.

sobre de azucar (1) Infusiones para reemplazar el café. Canva Por otro lado, si la tarde te encuentra con la panza pesada o un nivel de estrés elevado, el jengibre combinado con limón es una excelente alternativa. El jengibre tiene propiedades termogénicas que estimulan la circulación y ayudan a sentir un golpe de energía natural muy agradable. Al mismo tiempo, es un gran aliado de la digestión, lo que evita esa pesadez vespertina que muchas veces nos quita las ganas de seguir con el día.