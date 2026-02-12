Imperdible: cómo activar las alertas por temblores en el celular

Un nuevo movimiento en el centro de Chile volvió a poner el tema en primer plano: en redes circularon capturas de avisos que aparecieron en el teléfono antes de que se sintiera el temblor. No fue magia ni casualidad. Android incluye un servicio sin costo que, si está bien habilitado, puede ganar unos segundos valiosos para reaccionar.

La herramienta funciona de manera automática y se apoya en una idea simple: las ondas sísmicas avanzan por la corteza a una velocidad limitada, así que existe una ventana para advertir a quienes todavía no recibieron el tramo más intenso del movimiento.

La función se conoce como Alertas de Terremotos de Android (AEA) . Opera en segundo plano y transforma a millones de celulares en una red distribuida que detecta vibraciones. Cuando aparece un patrón compatible con un sismo, los equipos cercanos envían señales que se comparan en servidores: si el evento coincide en varios puntos, se libera la notificación para la zona que podría verse afectada. La promesa no es “predecir” terremotos, sino avisar rápido una vez que el evento ya comenzó, aprovechando el tiempo que tarda la sacudida más fuerte en llegar a ciertos lugares.

Para entender por qué un celular puede percibir un temblor antes que una persona , hay que mirar adentro: casi todos los teléfonos modernos traen un acelerómetro , un sensor que registra cambios de movimiento en distintos ejes. Es el mismo componente que permite girar la pantalla, contar pasos o estabilizar videos. Pero también puede captar vibraciones pequeñas. AEA usa esos datos: cuando varios teléfonos cercanos reportan un movimiento parecido y en simultáneo, el sistema lo interpreta como una señal de sismo y valida la información con más reportes de la zona antes de enviar el aviso.

Android maneja dos niveles de alerta. El primero es “Actúa” : es el aviso más urgente. Emite un sonido fuerte, enciende la pantalla y puede pasar por encima del modo No molestar para que no se pierda la advertencia. El segundo es “Mantente alerta” : llega de forma más discreta y no necesariamente interrumpe los silencios del equipo. La diferencia se vincula con la intensidad esperada del sacudón, medida con la escala MMI (Mercalli modificada) , que no es lo mismo que la magnitud tipo Richter. Si el sistema estima una intensidad aproximada de MMI 4,5 o superior , dispara la alerta más invasiva; si prevé algo menor, envía una notificación común.

En provincias con historial sísmico, como Mendoza, activarlo es una decisión práctica. No exige abrir apps ni realizar configuraciones complejas, y no suele impactar de manera relevante en la batería porque el servicio está integrado al sistema. Eso sí: para funcionar necesita que estén habilitados Servicios de Google Play y la Ubicación, ya que el aviso se distribuye según la zona donde está el dispositivo.

Cómo activarlo en Android, paso a paso

Los nombres de los menús pueden variar según la marca y la versión de Android, pero el recorrido general es similar. Primero, entrar en Configuración. Luego, usar el buscador de ajustes y escribir “alertas de sismos” o una frase cercana. Al ingresar, hay que activar el interruptor de la función. Conviene revisar dos puntos más: que Servicios de Google Play esté actualizado y que la Ubicación permanezca encendida. Si el menú no aparece, una salida posible es buscar dentro de apartados como Seguridad y emergencias (o “Seguridad y emergencia”) y revisar el bloque de alertas. También ayuda verificar permisos de ubicación y notificaciones para los servicios de Google/Android.

Más allá del teléfono, lo central es qué hacer cuando llega el aviso o cuando la tierra empieza a moverse: agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de vidrios y objetos que puedan caer, evitar ascensores y sostener la calma hasta que termine el movimiento. Y si estás en una zona costera y el sismo fue fuerte o se extendió varios segundos, conviene ir hacia sectores altos y seguir comunicaciones oficiales ante un posible riesgo de tsunami.