Horóscopo revela cuáles son los signos del zodiaco que tendrán amor y seguridad a finales de noviembre

Comenzó la segunda temporada de Mercurio retrógrado, pero eso no traerá malas noticias para algunos personajes de la astrología.

Esto es lo que se viene para noviembre, según el horóscopo.

Noviembre casi acaba y el horóscopo explica lo que se viene para los próximos días. Además coincide con la segunda temporada de Mercurio retrógrado en Escorpio, lo que aparenta una intensidad tremenda para algunos signos del zodiaco. Sin embargo, no hay de qué preocuparse cuando se trata de amor.

Mercurio es el planeta de la comunicación, el pensamiento y el intelecto, en cambio, Venus es el del amor, la belleza, las relaciones, el placer, la armonía y los valores. Ambos planetas no están afectados por las mismas energías, por lo que cada uno iluminará a los signos de diferentes maneras.

astrología El horóscopo tiene 12 signos del zodiaco. Shutterstock Los signos del zodiaco que rebosarán de amor y seguridad Tauro tendrá un gran compromiso con lo tangible. Su seguridad aumentará y construirá una base más fuerte que ponga en orden su vida material y emocional. Cada una aprenderá a tener su espacio sin afectar a la otra. Como resultado, Tauro encontrará el equilibrio y podrá enamorarse sin pensar tanto en el dinero o en lo material.

Cáncer también será iluminado por Venus. Se comprometerá con lo que realmente le importa y aprenderá a soltar el pasado. Sus vínculos tendrán una relevancia interesante porque serán la clave para aprender a poner límites. Así, sus relaciones lo ayudarán a fortalecer su madurez emocional y lograr la armonía que busca.