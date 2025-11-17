Horóscopo chino: los signos del zodiaco que tendrán suerte y lo que no durante el 2026

El año del Caballo de Fuego comienza en febrero de 2026 y será más que intenso para algunos signos del zodiaco.

Según el horóscopo chino, el Año del Caballo de Fuego traerá una época de energía intensa y transformadora, asociada con la fuerza, la pasión, los cambios rápidos y la creatividad. Es posible que se produzcan movimientos bruscos para muchas personas y que generen consecuencias muy positivas para algunos y unas muy malas para otros.

La recomendación para los signos del zodiaco es centrarse en el equilibrio, canalizar la energía de forma positiva y no tener miedo a los cambios. Según Ludovica Squirru, una astróloga especializada en el horóscopo chino muy popular, el 2026 será un año que sacudirá a la humanidad y la obligará a definirse.

Horóscopo chino: el negocio en el que deberías enfocarte para alcanzar el éxito Foto: Freepik Horóscopo chino: las predicciones para 2026. Freepik Los beneficiados y perjudicados para el 2026, según el horóscopo En su análisis, uno de los más bendecidos será el Tigre. Las personas de este signo de zodiaco recuperarán fuerza y movimiento tras un largo periodo de pausa. El Perro también contratará oportunidades para avanzar en proyectos y afianzar vínculos, mientras que la Cabra aprovechará una ráfaga de creatividad para abrir caminos.

En menor medida, el Conejo también sentirá una brisa de buena suerte durante el 2026. Para triunfar en el año áspero que se acerca es mejor reconectar con su intuición, siempre y cuando maneje el vértigo que trae la rapidez del año. La energía del Caballo de Fuego podría agobiar y sobrecargar al Conejo.