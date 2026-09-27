Galletas de avena y limón sin TACC: la receta fácil y crocante para el mate
Una receta fácil de galletas de avena y limón sin TACC, con pocos ingredientes, mucho sabor y una textura crocante que las hace ideales para la merienda.
Preparar galletas caseras es una excelente opción para tener algo rico para acompañar el mate sin recurrir a productos envasados. Estas galletas de avena y limón sin TACC combinan una textura crocante con el sabor fresco de la ralladura de limón. Además, forman parte de las recetas fáciles que se pueden preparar en pocos minutos.
El secreto está en utilizar avena certificada sin TACC y lograr una masa que permita formar las galletitas sin que pierdan su textura durante la cocción. El limón aporta un aroma cítrico irresistible y equilibra el dulzor de la preparación. Si te gustan las preparaciones caseras para la merienda, también podés probar estas galletas de avena y chocolate fáciles de preparar, una alternativa deliciosa para acompañar el mate. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 150 g de avena arrollada certificada sin TACC
- 80 g de harina de avena certificada sin TACC
- 80 g de azúcar
- 60 g de manteca
- 1 huevo
- Ralladura de 1 limón
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharadita de polvo de hornear apto sin TACC
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Precalentá el horno a 180 °C y prepará una placa con papel manteca. En un bowl, mezclá la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa.
- Incorporá el huevo, la esencia de vainilla, la ralladura y el jugo de limón. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.
- Agregá la avena, la harina de avena, el polvo de hornear y la pizca de sal. Integrá hasta obtener una masa húmeda y manejable.
- Tomá pequeñas porciones de masa, formá bolitas y colocalas sobre la placa. Aplastalas suavemente con la mano o con el dorso de una cuchara para darles forma de galleta.
- Llevá al horno y cociná durante aproximadamente 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados y las galletas hayan tomado una textura firme.
- Retirá del horno y dejá enfriar sobre la placa durante unos minutos antes de pasarlas a una rejilla. Una vez frías, estarán listas para disfrutar.