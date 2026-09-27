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Galletas de avena y limón sin TACC: la receta fácil y crocante para el mate

Una receta fácil de galletas de avena y limón sin TACC, con pocos ingredientes, mucho sabor y una textura crocante que las hace ideales para la merienda.

Candela Spann

Galletas de avena y limón sin TACC la receta fácil y crocante para el mate

Galletas de avena y limón sin TACC la receta fácil y crocante para el mate

Imagen creada con IA - MDZ

Preparar galletas caseras es una excelente opción para tener algo rico para acompañar el mate sin recurrir a productos envasados. Estas galletas de avena y limón sin TACC combinan una textura crocante con el sabor fresco de la ralladura de limón. Además, forman parte de las recetas fáciles que se pueden preparar en pocos minutos.

El secreto está en utilizar avena certificada sin TACC y lograr una masa que permita formar las galletitas sin que pierdan su textura durante la cocción. El limón aporta un aroma cítrico irresistible y equilibra el dulzor de la preparación. Si te gustan las preparaciones caseras para la merienda, también podés probar estas galletas de avena y chocolate fáciles de preparar, una alternativa deliciosa para acompañar el mate. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Sin TACC

Ingredientes

  • 150 g de avena arrollada certificada sin TACC 150 g de avena arrollada certificada sin TACC
  • 80 g de harina de avena certificada sin TACC 80 g de harina de avena certificada sin TACC
  • 80 g de azúcar 80 g de azúcar
  • 60 g de manteca 60 g de manteca
  • 1 huevo 1 huevo
  • Ralladura de 1 limón Ralladura de 1 limón
  • 2 cucharadas de jugo de limón 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 cucharadita de polvo de hornear apto sin TACC 1 cucharadita de polvo de hornear apto sin TACC
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Precalentá el horno a 180 °C y prepará una placa con papel manteca. En un bowl, mezclá la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa.
  • Incorporá el huevo, la esencia de vainilla, la ralladura y el jugo de limón. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.
  • Agregá la avena, la harina de avena, el polvo de hornear y la pizca de sal. Integrá hasta obtener una masa húmeda y manejable.
  • Tomá pequeñas porciones de masa, formá bolitas y colocalas sobre la placa. Aplastalas suavemente con la mano o con el dorso de una cuchara para darles forma de galleta.
  • Llevá al horno y cociná durante aproximadamente 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados y las galletas hayan tomado una textura firme.
  • Retirá del horno y dejá enfriar sobre la placa durante unos minutos antes de pasarlas a una rejilla. Una vez frías, estarán listas para disfrutar.

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