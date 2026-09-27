Galletas de avena y limón sin TACC: la receta fácil y crocante para el mate

Pasos

Precalentá el horno a 180 °C y prepará una placa con papel manteca. En un bowl, mezclá la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa.

Incorporá el huevo, la esencia de vainilla, la ralladura y el jugo de limón. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.

Agregá la avena, la harina de avena, el polvo de hornear y la pizca de sal. Integrá hasta obtener una masa húmeda y manejable.

Tomá pequeñas porciones de masa, formá bolitas y colocalas sobre la placa. Aplastalas suavemente con la mano o con el dorso de una cuchara para darles forma de galleta.

Llevá al horno y cociná durante aproximadamente 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados y las galletas hayan tomado una textura firme.