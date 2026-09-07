Feriados 2026: cuándo será el próximo fin de semana largo

Septiembre comenzó sin feriados nacionales en el calendario argentino y no ofrecerá un descanso adicional durante sus cuatro semanas. Quienes estén pensando en una escapada deberán esperar hasta octubre, cuando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural permitirá formar el próximo fin de semana largo del año.

El lunes 12 de octubre será feriado nacional y se unirá con el sábado 10 y el domingo 11. Serán tres días consecutivos sin actividad para buena parte de los trabajadores. La fecha figura dentro de los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399, aunque en esta oportunidad no será necesario modificarla porque cae directamente un lunes.

El noveno mes del año no incluye feriados ni días no laborables turísticos de alcance nacional. Sí aparecen fechas conocidas dentro del calendario escolar, como el Día del Maestro, que se conmemora el 11 de septiembre, y el Día del Estudiante, el 21. Ninguna de las dos constituye un feriado general para todos los trabajadores. La suspensión de clases o de otras actividades depende del nivel educativo, la jurisdicción y las disposiciones de cada institución. Por eso, no generan un fin de semana largo para la población en general.

El próximo corte en la rutina llegará con la conmemoración del 12 de octubre. El calendario oficial de feriados nacionales mantiene esa jornada como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer lunes, permitirá una pausa de tres días. Será el primer fin de semana extendido desde agosto, cuando se recordó el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín.

Después de octubre habrá otra oportunidad durante noviembre. El Día de la Soberanía Nacional tiene como fecha original el viernes 20, pero será trasladado al lunes 23, tal como establece el régimen para los feriados móviles que coinciden con jueves o viernes . De esa manera, el descanso se extenderá desde el sábado 21 hasta el lunes 23. En este caso se trata de un feriado nacional, por lo que rigen las condiciones laborales previstas para ese tipo de jornada.

Diciembre concentrará la última seguidilla amplia del año. El lunes 7 fue fijado como día no laborable con fines turísticos y el martes 8 será feriado por la Inmaculada Concepción de María. Sumados al sábado 5 y al domingo 6, podrían formar una pausa de cuatro días. Sin embargo, hay una diferencia importante: al ser el 7 una jornada no laborable, la actividad en el sector privado queda sujeta a la decisión de cada empleador. La fecha fue establecida por la Resolución 164/2025, junto con el 23 de marzo y el 10 de julio.

Cuál será el último fin de semana largo del año

El viernes 25 de diciembre, feriado inamovible por Navidad, dará lugar al último fin de semana largo de 2026. La combinación con el sábado 26 y el domingo 27 ofrecerá tres jornadas consecutivas de descanso. El jueves 24 y el jueves 31, en cambio, no aparecen en el calendario como feriados nacionales, más allá de las decisiones que puedan tomar organismos públicos, empresas o comercios sobre sus horarios.

Así, luego de un septiembre completo sin pausas adicionales, todavía quedan cuatro períodos para tener en cuenta: del 10 al 12 de octubre, del 21 al 23 de noviembre, del 5 al 8 de diciembre —condicionado por el carácter no laborable del lunes 7— y del 25 al 27 de diciembre. Son las últimas oportunidades del año para organizar una salida sin recurrir a días de vacaciones, aunque el alcance concreto de cada descanso dependerá del tipo de fecha y de la actividad laboral.