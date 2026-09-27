Feng Shui: el lugar donde debés poner el lirio de la paz para atraer abundancia y calma
Evitar baños y zonas de tránsito es clave en Feng Shui para que el lirio de la paz no drene la energía y debilite la economía.
Según el Feng Shui, en casa hay que colocar plantas con hojas redondeadas, carnosas o de crecimiento ascendente, ya que atraen la abundancia, la prosperidad y la buena energía. Una de ellas es el lirio de la paz, que promete bajar las tensiones y atrae la calma y la serenidad.
Pero para que funcione como un desestresante, la ubicación resulta un factor determinante. Por eso, el lirio debe colocarse en el dormitorio, la entrada de la casa o la zona norte.
El dormitorio es un espacio ideal porque transmite calma, pureza y equilibrio emocional, lo que favorece el descanso y la armonía íntima. En cambio, en la entrada de la casa ayuda a filtrar y transformar la energía que viene desde el exterior. Sin embargo, los creyentes aseguran que ubicar el lirio en la zona norte es clave para atraer la estabilidad económica y el crecimiento profesional.
Dónde no ubicar el lirio
Bajo ningún contexto deberías colocar un lirio en el baño, zonas de tránsito intenso o espacios con ruidos permanentes. Según el Feng Shui, estas coordenadas drenan la energía por el constante flujo de movimiento y debilitan la estabilidad económica.
Para que el lirio funcione como imán de buenas energías es imprescindible mantenerlo saludable y fuerte. Se trata de una planta que necesita luz indirecta, riego moderado evitando el encharcamiento, sustrato con buen drenaje y una poda mensual.