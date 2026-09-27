Feng Shui: el lugar donde debés poner el lirio de la paz para atraer abundancia y calma

Evitar baños y zonas de tránsito es clave en Feng Shui para que el lirio de la paz no drene la energía y debilite la economía.

El lirio de la paz es una alternativa que decora con sus flores blancas durante todo el año.

Según el Feng Shui, en casa hay que colocar plantas con hojas redondeadas, carnosas o de crecimiento ascendente, ya que atraen la abundancia, la prosperidad y la buena energía. Una de ellas es el lirio de la paz, que promete bajar las tensiones y atrae la calma y la serenidad.

Pero para que funcione como un desestresante, la ubicación resulta un factor determinante. Por eso, el lirio debe colocarse en el dormitorio, la entrada de la casa o la zona norte.

El dormitorio es un espacio ideal porque transmite calma, pureza y equilibrio emocional, lo que favorece el descanso y la armonía íntima. En cambio, en la entrada de la casa ayuda a filtrar y transformar la energía que viene desde el exterior. Sin embargo, los creyentes aseguran que ubicar el lirio en la zona norte es clave para atraer la estabilidad económica y el crecimiento profesional.

El lirio de la paz renueva las energías del hogar, siempre y cuando se la ubique en el rincón correcto. Archivo Dónde no ubicar el lirio Bajo ningún contexto deberías colocar un lirio en el baño, zonas de tránsito intenso o espacios con ruidos permanentes. Según el Feng Shui, estas coordenadas drenan la energía por el constante flujo de movimiento y debilitan la estabilidad económica.