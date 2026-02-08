Estudiar acompañado: por qué tu mascota te ayuda en tu rendimiento

El compañero de estudio que no se queja y ayuda a tu rendimiento. Lo que cambia cuando estudias con tu mascota.

Estudiar con una mascota cerca no solo hace más llevaderas las horas de apuntes. También te ayuda en el rendimiento académico. Perros y gatos ofrecen compañía, reducen el estrés y sostienen el ánimo en etapas exigentes. En tiempos de exámenes, son un apoyo especial.

Las razones de tener a tu mascota cerca Durante la vida universitaria, el estrés se vuelve parte del día a día. Investigadores de la Washington State University analizaron el vínculo entre estudiantes y mascotas. El estudio mostró que el contacto frecuente con perros reduce los niveles de estrés y ayuda a prevenir síntomas depresivos en épocas de exámenes. Los resultados se observaron en jóvenes de distintas carreras y edades.

mascotas2 Uno de los beneficios más claros es la creación de rutinas. Sacar a pasear al perro o alimentar al gato ordena el día. Esa estructura da pausas activas y evita sesiones de estudio eternas que terminan en cansancio extremo. El tiempo se administra mejor.

También influye en el estado de ánimo. El contacto físico con una mascota favorece la liberación de oxitocina, una hormona ligada al bienestar. Esto ayuda a enfrentar tareas complejas con otra actitud. Menos tensión mejora la concentración y la memoria.

El vínculo emocional suma otro punto fuerte. Las mascotas ofrecen afecto sin exigencias. No juzgan notas ni resultados. Ese apoyo constante genera seguridad en una etapa donde la autoexigencia suele ser alta. Sentirse acompañado reduce la sensación de soledad académica.