Este es el verdadero significado de que una abeja esté rondando tu casa

Las abejas son indicadores de un entorno sano. El Feng Shui considera que tiene un significado profundo cuando rondan el hogar, el jardín y las ventanas. Esta filosofía milenaria encuentra cosas positivas con la presencia de estos visitantes.

Cuando aparecen las abejas no hay que alarmarse. Las tradiciones milenarias coinciden en que estos polinizadores son portadores de buenas noticias y son un termómetro de la energía y la calidad de vida del entorno inmediato.

El Feng shui considera que la aparición de una abeja es un augurio positivo. Al tratarse de animales que tienen una gran laboriosidad y estructura social se vincula su presencia con la abundancia económica porque su capacidad de producir miel se traduce en generación de riqueza.

Además, consideran que las abejas representan el éxito organizado por el trabajo bien hecho. Vendrá una recompensa tras un periodo de disciplina.

Por otra parte, las abejas son un símbolo de comunicación y de armonía familiar. Si rondan el hogar se interpreta también como señales de nuevas oportunidades y crecimiento que están por llegar.

En el mundo cristiano se asocia a las abejas con la dulzura divina, mientras que la tradición celta las considera mensajeras vinculándolas con la inmortalidad y los procesos de transformación.

Mientras que desde el punto de vista ecológico, que una abeja elija el jardín se traduce en un “certificado de calidad” porque son insectos sensibles a la contaminación, por lo que su presencia muestra una diversidad activa y un ambiente libre de tóxicos.