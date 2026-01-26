Este cóctel de margarita es la perfección del verano ¡preparalo y sé feliz!

Esta receta de cóctel de margarita es un ícono del verano : fresca, cítrica y perfecta para disfrutar en reuniones, previas o tardes de calor. Con pocos ingredientes y un equilibrio justo entre acidez y dulzor, es un trago fácil de preparar que nunca falla y levanta cualquier encuentro informal. ¡Manos a la obra!

Este cóctel de margarita se convertirá en la sensación del verano

Este cóctel de margarita se convertirá en la sensación del verano

1- Humedecer el borde de las copas con limón y pasarlas por sal ; reservar en frío.

2- Colocar en una coctelera el tequila, el jugo de limón, el triple sec y el almíbar si se desea más dulce.

3- Agregar abundante hielo.

4- Agitar enérgicamente durante unos segundos.

5- Colar y servir en las copas preparadas.

6- Decorar con una rodaja de limón.

Un trago perfecto para el verano, cóctel de margarita Un trago perfecto para el verano, cóctel de margarita Shutterstock

De la cocina a la mesa

Serví la margarita bien fría, apenas preparada, para mantener su frescura y aroma cítrico. Es ideal para acompañar picadas, tacos o comidas livianas. Podés ajustar el dulzor a gusto y sumar hielo picado para una versión más refrescante, perfecta para tardes largas de verano y encuentros relajados. ¡A disfrutar!