Este cóctel de margarita es la perfección del verano ¡preparalo y sé feliz!
Receta de cóctel margarita ideal para el verano: fresca, cítrica y fácil de preparar, perfecta para compartir en reuniones y tardes de calor.
Esta receta de cóctel de margarita es un ícono del verano: fresca, cítrica y perfecta para disfrutar en reuniones, previas o tardes de calor. Con pocos ingredientes y un equilibrio justo entre acidez y dulzor, es un trago fácil de preparar que nunca falla y levanta cualquier encuentro informal. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 2 copas)
- 100 ml de tequila blanco
- 50 ml de jugo de limón fresco
- 40 ml de triple sec o licor de naranja
- 1 cucharadita de almíbar o azúcar (opcional)
- Hielo cantidad necesaria
- Sal fina para el borde
- Rodajas de limón para decorar (opcionales)
Paso a paso para preparar un cóctel de margarita delicioso
1- Humedecer el borde de las copas con limón y pasarlas por sal; reservar en frío.
2- Colocar en una coctelera el tequila, el jugo de limón, el triple sec y el almíbar si se desea más dulce.
3- Agregar abundante hielo.
4- Agitar enérgicamente durante unos segundos.
5- Colar y servir en las copas preparadas.
6- Decorar con una rodaja de limón.
De la cocina a la mesa
Serví la margarita bien fría, apenas preparada, para mantener su frescura y aroma cítrico. Es ideal para acompañar picadas, tacos o comidas livianas. Podés ajustar el dulzor a gusto y sumar hielo picado para una versión más refrescante, perfecta para tardes largas de verano y encuentros relajados. ¡A disfrutar!