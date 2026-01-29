Presenta:

Esta sopa fría es la sensación del verano: soba japonesa ¡una delicia total!

Receta de soba fría japonesa ideal para el verano: liviana, refrescante y llena de sabor, perfecta para comer frío en días de calor y disfrutar todo el año.

Esta soba fría será tu aliada este verano
Esta receta de soba fría es un clásico japonés que se disfruta especialmente en el verano, pero que funciona perfecto todo el año. Refrescante, liviana y elegante, se prepara con fideos de trigo sarraceno y un caldo frío lleno de sabor. Es ideal para días de calor, comidas livianas o cuando buscás algo distinto, fresco y nutritivo. ¡Manos a la obra!

Soba fría, una delicia de verano
Ingredientes (rinde 2 porciones)

  • 200 gramos de fideos soba

  • 600 ml de agua

  • 4 cucharadas de salsa de soja

  • 2 cucharadas de mirin o vinagre de arroz suave

  • 1 cucharadita de azúcar

  • 1 cucharadita de jengibre rallado

  • 1 cebolla de verdeo picada

  • 1 cucharadita de semillas de sésamo

  • Hielo cantidad necesaria

Paso a paso para lograr una sopa fría espectacular

1- Hervir el agua y cocinar los fideos soba según el tiempo del paquete.

2- Colarlos y enfriarlos inmediatamente bajo agua fría para cortar la cocción.

3- Preparar el caldo frío mezclando la salsa de soja, el mirin, el azúcar y el jengibre rallado.

4- Llevar el caldo a la heladera para que esté bien frío.

5- Servir los fideos fríos en un plato o bowl.

6- Acompañar con el caldo frío en un bowl aparte.

7- Terminar con verdeo y sésamo por encima.

8- Comer mojando los fideos en el caldo frío.

De la cocina a la mesa

Servila bien fría, con hielo cerca para mantener la temperatura. Es ideal como plato principal liviano o entrada fresca. Podés sumarle huevo, tofu o vegetales para una versión más completa. Elegante, simple y refrescante, es perfecta para el verano argentino y para quienes buscan sabores nuevos. ¡A disfrutar!

