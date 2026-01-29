Esta sopa fría es la sensación del verano: soba japonesa ¡una delicia total!

Esta receta de soba fría es un clásico japonés que se disfruta especialmente en el verano , pero que funciona perfecto todo el año. Refrescante, liviana y elegante, se prepara con fideos de trigo sarraceno y un caldo frío lleno de sabor. Es ideal para días de calor, comidas livianas o cuando buscás algo distinto, fresco y nutritivo. ¡Manos a la obra!

Soba fría, una delicia de verano

Soba fría, una delicia de verano

1 cucharadita de semillas de sésamo

2 cucharadas de mirin o vinagre de arroz suave

4 cucharadas de salsa de soja

Paso a paso para lograr una sopa fría espectacular

1- Hervir el agua y cocinar los fideos soba según el tiempo del paquete.

2- Colarlos y enfriarlos inmediatamente bajo agua fría para cortar la cocción.

3- Preparar el caldo frío mezclando la salsa de soja, el mirin, el azúcar y el jengibre rallado.

4- Llevar el caldo a la heladera para que esté bien frío.

5- Servir los fideos fríos en un plato o bowl.

6- Acompañar con el caldo frío en un bowl aparte.

7- Terminar con verdeo y sésamo por encima.

8- Comer mojando los fideos en el caldo frío.

De la cocina a la mesa

Servila bien fría, con hielo cerca para mantener la temperatura. Es ideal como plato principal liviano o entrada fresca. Podés sumarle huevo, tofu o vegetales para una versión más completa. Elegante, simple y refrescante, es perfecta para el verano argentino y para quienes buscan sabores nuevos. ¡A disfrutar!