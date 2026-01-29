Esta sopa fría es la sensación del verano: soba japonesa ¡una delicia total!
Receta de soba fría japonesa ideal para el verano: liviana, refrescante y llena de sabor, perfecta para comer frío en días de calor y disfrutar todo el año.
Esta receta de soba fría es un clásico japonés que se disfruta especialmente en el verano, pero que funciona perfecto todo el año. Refrescante, liviana y elegante, se prepara con fideos de trigo sarraceno y un caldo frío lleno de sabor. Es ideal para días de calor, comidas livianas o cuando buscás algo distinto, fresco y nutritivo. ¡Manos a la obra!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 2 porciones)
- 200 gramos de fideos soba
-
600 ml de agua
4 cucharadas de salsa de soja
2 cucharadas de mirin o vinagre de arroz suave
1 cucharadita de azúcar
1 cucharadita de jengibre rallado
1 cebolla de verdeo picada
1 cucharadita de semillas de sésamo
Hielo cantidad necesaria
Paso a paso para lograr una sopa fría espectacular
1- Hervir el agua y cocinar los fideos soba según el tiempo del paquete.
2- Colarlos y enfriarlos inmediatamente bajo agua fría para cortar la cocción.
3- Preparar el caldo frío mezclando la salsa de soja, el mirin, el azúcar y el jengibre rallado.
4- Llevar el caldo a la heladera para que esté bien frío.
5- Servir los fideos fríos en un plato o bowl.
6- Acompañar con el caldo frío en un bowl aparte.
7- Terminar con verdeo y sésamo por encima.
8- Comer mojando los fideos en el caldo frío.
De la cocina a la mesa
Servila bien fría, con hielo cerca para mantener la temperatura. Es ideal como plato principal liviano o entrada fresca. Podés sumarle huevo, tofu o vegetales para una versión más completa. Elegante, simple y refrescante, es perfecta para el verano argentino y para quienes buscan sabores nuevos. ¡A disfrutar!