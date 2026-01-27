Está en Netflix la película de época británica basada en una novela que fue un éxito en ventas

La trama nos remonta a meses antes de la Segunda Guerra Mundial y promete entretenernos desde el principio al final.

La película que te recomendamos para pasar el rato.

Las películas de época de Netflix cautivan a la audiencia por su capacidad de transportarla a tiempos pasados con vestuarios elegantes, paisajes imponentes y tramas que llenan de emoción. Este tipo de cine destaca por su riqueza visual y hoy queremos compartirte una para que disfrutes en tu próximo tiempo libre.

La excavación es la película que está ambientada justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Su protagonista es una viuda millonaria llamada Edith Pretty (Carey Mulligan) que contrata un arqueólogo de nombre Basil Brown (Ralph Fiennes) para excavar en su extenso patio.

No te pierdas el tráiler de la película Embed - La Excavación - Tráiler Oficial en Netflix El film surge a partir de una novela de John Peterson que muestra un momento histórico utilizando drama, datos reales y relaciones humanas. Su historia transmite una atmósfera melancólica y una profundidad emocional irresistible que invita a acompañar a los personajes durante toda su travesía.

La película recibió elogios por sus actuaciones y producción, lo que le otorgó una nominación a mejor película británica en los British Academy Film Awards (BAFTA). La crítica enloqueció con su fidelidad histórica, diseño de producción y música ya que refuerzan la calidad histórica de este drama de época.