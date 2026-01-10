Ensalada griega casera: receta rápida y liviana para el verano argentino
Colorida y fresca: una receta de ensalada griega ideal para comer liviano en verano. ¡Preparala y disfrutá!
Fresca, colorida y llena de sabor, la ensalada griega es una receta perfecta para el verano argentino. Con ingredientes simples y bien definidos, se arma en pocos minutos y se sirve bien fría. Ideal para acompañar carnes, pescados o disfrutar sola, aporta frescura, textura y un perfil mediterráneo que funciona muy bien cuando el calor pide platos livianos pero sabrosos.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
Tomates – 3 medianos
Pepino – 1 grande
Cebolla morada – ½ unidad
Queso feta – 150 g
Aceitunas negras – ½ taza
Aceite de oliva – 4 cucharadas
Orégano seco – 1 cucharadita
Sal – a gusto
Pimienta – a gusto
Paso a paso para crear una ensalada griega deliciosa
1- Lavá bien los tomates y cortalos en cubos grandes para mantener jugosidad.
2- Pelá el pepino, cortalo en rodajas o cubos y sumalo a la base fresca de la receta.
3- Cortá la cebolla morada en pluma fina para aportar sabor sin tapar los ingredientes.
4- Agregá las aceitunas negras y el queso feta en cubos grandes, respetando el estilo clásico de la receta.
5- Condimentá con aceite de oliva, orégano, sal y pimienta. Mezclá suavemente y serví la ensalada bien fría. En verano, ese detalle es clave.
De la cocina a la mesa
La ensalada griega es una receta ideal para el verano porque se prepara rápido, no necesita cocción y se sirve fría. Funciona como plato principal liviano o acompañamiento fresco. Su combinación de vegetales, aceite de oliva y queso logra un equilibrio sabroso y refrescante. Una delicia simple, versátil y muy rendidora, perfecta para sumar variedad a las comidas de todos los días. ¡A disfrutar!