Ensalada griega casera: receta rápida y liviana para el verano argentino

Colorida y fresca: una receta de ensalada griega ideal para comer liviano en verano. ¡Preparala y disfrutá!

Candela Spann

La aliada para este verano, ensalada griega
Fresca, colorida y llena de sabor, la ensalada griega es una receta perfecta para el verano argentino. Con ingredientes simples y bien definidos, se arma en pocos minutos y se sirve bien fría. Ideal para acompañar carnes, pescados o disfrutar sola, aporta frescura, textura y un perfil mediterráneo que funciona muy bien cuando el calor pide platos livianos pero sabrosos.

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Tomates – 3 medianos

  • Pepino – 1 grande

  • Cebolla morada – ½ unidad

  • Queso feta – 150 g

  • Aceitunas negras – ½ taza

  • Aceite de oliva – 4 cucharadas

  • Orégano seco – 1 cucharadita

  • Sal – a gusto

  • Pimienta – a gusto

Paso a paso para crear una ensalada griega deliciosa

1- Lavá bien los tomates y cortalos en cubos grandes para mantener jugosidad.

2- Pelá el pepino, cortalo en rodajas o cubos y sumalo a la base fresca de la receta.

3- Cortá la cebolla morada en pluma fina para aportar sabor sin tapar los ingredientes.

4- Agregá las aceitunas negras y el queso feta en cubos grandes, respetando el estilo clásico de la receta.

5- Condimentá con aceite de oliva, orégano, sal y pimienta. Mezclá suavemente y serví la ensalada bien fría. En verano, ese detalle es clave.

De la cocina a la mesa

La ensalada griega es una receta ideal para el verano porque se prepara rápido, no necesita cocción y se sirve fría. Funciona como plato principal liviano o acompañamiento fresco. Su combinación de vegetales, aceite de oliva y queso logra un equilibrio sabroso y refrescante. Una delicia simple, versátil y muy rendidora, perfecta para sumar variedad a las comidas de todos los días. ¡A disfrutar!

