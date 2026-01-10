Ensalada griega casera: receta rápida y liviana para el verano argentino

Fresca, colorida y llena de sabor, la ensalada griega es una receta perfecta para el verano argentino. Con ingredientes simples y bien definidos, se arma en pocos minutos y se sirve bien fría. Ideal para acompañar carnes, pescados o disfrutar sola, aporta frescura, textura y un perfil mediterráneo que funciona muy bien cuando el calor pide platos livianos pero sabrosos.

Gánate el corazón de todos este verano, prepara ensalada griega

1- Lavá bien los tomates y cortalos en cubos grandes para mantener jugosidad.

2- Pelá el pepino, cortalo en rodajas o cubos y sumalo a la base fresca de la receta.

3- Cortá la cebolla morada en pluma fina para aportar sabor sin tapar los ingredientes.

4- Agregá las aceitunas negras y el queso feta en cubos grandes, respetando el estilo clásico de la receta.

5- Condimentá con aceite de oliva, orégano, sal y pimienta. Mezclá suavemente y serví la ensalada bien fría. En verano, ese detalle es clave.

Acompaña esta ensalada griega con una copa de vino bien frío, perfecto para el verano

De la cocina a la mesa

La ensalada griega es una receta ideal para el verano porque se prepara rápido, no necesita cocción y se sirve fría. Funciona como plato principal liviano o acompañamiento fresco. Su combinación de vegetales, aceite de oliva y queso logra un equilibrio sabroso y refrescante. Una delicia simple, versátil y muy rendidora, perfecta para sumar variedad a las comidas de todos los días. ¡A disfrutar!