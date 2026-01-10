La planta ideal del verano para espantar mosquitos: dónde conviene ubicarla para que funcione
En verano, los mosquitos se vuelven un problema recurrente. Esta planta natural ayuda a ahuyentarlos y es ideal para patios, balcones y jardines del hogar.
Con la llegada del verano los mosquitos se convierten en los visitantes menos deseados en los hogares. Si bien existen repelentes químicos y soluciones eléctricas, cada vez más personas buscan alternativas naturales. En ese camino, hay una planta que se destaca por su eficacia y fácil cuidado: la citronela.
Con su aroma intenso y fresco, esta especie no solo aporta verde al hogar, sino que también actúa como un repelente natural durante los meses más calurosos.
Te Podría Interesar
Por qué la citronela ahuyenta a los mosquitos
La citronela contiene aceites esenciales que resultan molestos para los insectos, en especial para los mosquitos. Su fragancia interfiere con el sistema que utilizan para localizar a las personas, lo que reduce notablemente su presencia en el ambiente.
Además, es una planta resistente, de rápido crecimiento y apta tanto para macetas como para jardines, lo que la convierte en una aliada ideal para el verano.
En qué lugar conviene colocarla
Para que su efecto sea realmente efectivo, la ubicación es clave. Los especialistas recomiendan colocar la citronela:
Cerca de puertas y ventanas, para evitar que los mosquitos ingresen al interior.
En patios, galerías o terrazas donde se pasa más tiempo al aire libre.
Junto a mesas o zonas de descanso, especialmente durante la tarde y la noche.
En balcones soleados, ya que necesita buena luz para crecer sana.
Cuantas más plantas se concentren en un mismo espacio, mayor será el efecto repelente.
Cómo cuidarla para que dure todo el verano
La citronela necesita sol directo varias horas al día y riegos regulares, sin encharcar la tierra. En climas cálidos, conviene regarla con mayor frecuencia y asegurarse de que la maceta tenga buen drenaje. Un tip extra: frotar suavemente las hojas libera más aroma, potenciando su acción contra los mosquitos.