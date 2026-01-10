La planta ideal del verano para espantar mosquitos: dónde conviene ubicarla para que funcione

En verano, los mosquitos se vuelven un problema recurrente. Esta planta natural ayuda a ahuyentarlos y es ideal para patios, balcones y jardines del hogar.

Fácil de cuidar y resistente al sol, es una aliada ideal para disfrutar del aire libre en verano.

Con la llegada del verano los mosquitos se convierten en los visitantes menos deseados en los hogares. Si bien existen repelentes químicos y soluciones eléctricas, cada vez más personas buscan alternativas naturales. En ese camino, hay una planta que se destaca por su eficacia y fácil cuidado: la citronela.

Con su aroma intenso y fresco, esta especie no solo aporta verde al hogar, sino que también actúa como un repelente natural durante los meses más calurosos.

Por qué la citronela ahuyenta a los mosquitos La citronela contiene aceites esenciales que resultan molestos para los insectos, en especial para los mosquitos. Su fragancia interfiere con el sistema que utilizan para localizar a las personas, lo que reduce notablemente su presencia en el ambiente.

Además, es una planta resistente, de rápido crecimiento y apta tanto para macetas como para jardines, lo que la convierte en una aliada ideal para el verano.

Citronela, el mejor repelente. Foto: Fuente: Shutterstock La citronela es una de las plantas más elegidas del verano por su aroma intenso y su efecto natural contra los mosquitos. Foto: Archivo En qué lugar conviene colocarla Para que su efecto sea realmente efectivo, la ubicación es clave. Los especialistas recomiendan colocar la citronela: