Prepará esta receta de verano y comé sin culpa: postre de limón sin azúcar

Liviano, refrescante y pensado para cuidarse, este postre de limón sin azúcar es una receta ideal para el verano argentino. Cremoso, ácido y bien frío, permite disfrutar algo dulce sin excesos. Perfecto para cerrar comidas livianas, preparar con anticipación y resolver antojos cuando el calor aprieta. Una delicia simple, moderna y muy práctica para quienes buscan opciones más equilibradas. ¡Manos a la obra!

Postre de limón sin azúcar la receta fresca del verano

1- Para esta receta de verano , hidratá la gelatina sin sabor en el agua y disolvela a fuego bajo.

2- En un bol, mezclá el queso crema, el endulzante, el jugo de limón y la ralladura hasta lograr una base lisa para la receta.

3- Batí la crema de leche hasta que esté aireada y sumala con movimientos envolventes, clave para un postre liviano en verano.

4- Incorporá la gelatina disuelta y mezclá suavemente para integrar todo en la receta.

5- Volcá en copas o molde, llevá a la heladera mínimo 3 horas y serví bien frío. En verano, la frescura marca la diferencia.

Postre frío de limón sin azúcar receta fácil para el verano Shutterstock

De la cocina a la mesa

Este postre de limón sin azúcar es una receta perfecta para el verano porque combina frescura, textura cremosa y un perfil más liviano. Se puede preparar con anticipación y decorar con ralladura extra o menta. Ideal para quienes buscan cuidar el consumo de azúcar sin resignar sabor, es una receta adaptable y rendidora. Bien frío, resulta un cierre refrescante y elegante para cualquier comida. ¡A disfrutar!