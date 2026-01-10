Presenta:

Prepará esta receta de verano y comé sin culpa: postre de limón sin azúcar

Refrescante y liviana: una receta sin azúcar ideal para disfrutar postres frescos en verano. ¡Preparala y te encantará!

Candela Spann

La mejor receta de postre sin azúcar para días de verano
Shutterstock

Liviano, refrescante y pensado para cuidarse, este postre de limón sin azúcar es una receta ideal para el verano argentino. Cremoso, ácido y bien frío, permite disfrutar algo dulce sin excesos. Perfecto para cerrar comidas livianas, preparar con anticipación y resolver antojos cuando el calor aprieta. Una delicia simple, moderna y muy práctica para quienes buscan opciones más equilibradas. ¡Manos a la obra!

Postre de limón sin azúcar la receta fresca del verano

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Queso crema sin azúcar – 300 gramos

  • Crema de leche – 200 ml

  • Jugo de limón – ½ taza

  • Ralladura de limón – 1 cucharada

  • Gelatina sin sabor – 1 sobre (7 gramos)

  • Agua – ½ taza

  • Endulzante apto cocción – a gusto

Paso a paso para crear un postre fresco de limón sin azúcar delicioso

1- Para esta receta de verano, hidratá la gelatina sin sabor en el agua y disolvela a fuego bajo.

2- En un bol, mezclá el queso crema, el endulzante, el jugo de limón y la ralladura hasta lograr una base lisa para la receta.

3- Batí la crema de leche hasta que esté aireada y sumala con movimientos envolventes, clave para un postre liviano en verano.

4- Incorporá la gelatina disuelta y mezclá suavemente para integrar todo en la receta.

5- Volcá en copas o molde, llevá a la heladera mínimo 3 horas y serví bien frío. En verano, la frescura marca la diferencia.

Postre frío de limón sin azúcar receta fácil para el verano

De la cocina a la mesa

Este postre de limón sin azúcar es una receta perfecta para el verano porque combina frescura, textura cremosa y un perfil más liviano. Se puede preparar con anticipación y decorar con ralladura extra o menta. Ideal para quienes buscan cuidar el consumo de azúcar sin resignar sabor, es una receta adaptable y rendidora. Bien frío, resulta un cierre refrescante y elegante para cualquier comida. ¡A disfrutar!

