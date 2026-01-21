El western que está por abandonar Netflix: últimos días para ver este clásico

Netflix renueva su catálogo y algunas de las películas más clásicas quedan afuera: el western que no te podes perder.

Netflix continúa renovando su catálogo y, en ese proceso, algunos títulos históricos se despiden de la plataforma. Es el caso de Silverado, el reconocido western estrenado en 1985, que dejará de estar disponible el 31 de enero de 2026. Para los amantes del cine clásico y del género, quedan pocos días para volver a verlo o descubrirlo por primera vez.

Dirigida por Lawrence Kasdan, Silverado es considerada una de las películas que revitalizó el western en los años 80. La historia sigue a un grupo diverso de vaqueros que llega a un pequeño pueblo del Viejo Oeste en busca de oportunidades, pero termina enfrentándose a líderes corruptos y a enemigos del pasado. Con una combinación de acción, aventura y drama, el film propone una mirada moderna sin perder la esencia clásica del género.

Mira el trailer de la película

Embed - Silverado (1985) Trailer Español Hd Elenco de Silverado Uno de los grandes atractivos de Silverado es su elenco estelar. La película cuenta con las actuaciones de Kevin Kline, Scott Glenn y Kevin Costner, acompañados por figuras como Danny Glover, Jeff Goldblum, John Cleese, Brian Dennehy y Rosanna Arquette. Este reparto fue clave para que el film lograra el reconocimiento de la crítica y se consolidara como una obra de culto.

En Netflix, la película aparece dentro de categorías como “Cine de ayer, hoy y siempre” y “Wésterns”, y está destacada por su tono nostálgico, su ritmo apasionante y sus escenas de acción. Además, se encuentra disponible con múltiples opciones de audio y subtítulos, lo que facilita su acceso a una audiencia amplia.