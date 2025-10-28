El verdadero motivo por el que salen canas aunque no tengas tantos años

Entender por qué aparecen las canas es el primer paso para cuidar el cuerpo desde adentro. Son una señal biológica, un reflejo del estilo de vida.

Las canas tienen sus causas y no hace falta llegar a la vejez .

El cabello cambia de color cuando las células dejan de producir pigmento, pero el motivo no siempre es la edad. Las canas también aparecen por estrés, alimentación deficiente o alteraciones hormonales. El cuerpo habla a través del pelo, y esas hebras grises son señales de lo que ocurre dentro mucho antes de que lleguen los años.

Las canas y sus causas Los expertos de Harvard investigaron los folículos capilares, responsables del crecimiento y del color del cabello. Descubrieron que, con el paso del tiempo, esas pequeñas estructuras pierden su capacidad de generar melanina, el pigmento que da tono al pelo. Sin embargo, no hace falta llegar a la vejez para que esto ocurra. Factores externos aceleran ese proceso biológico.

CANAS.jpg InStyle El estrés es uno de los principales culpables. Cuando los niveles de tensión se mantienen altos, el cuerpo libera hormonas que alteran los ciclos naturales del cabello. El folículo se agota más rápido, el pelo cae antes y el nuevo crece con un tono más grisáceo. Esa es la razón por la cual una etapa de ansiedad o sobrecarga laboral puede dejar mechones blancos de un día para otro.

También opta por productos que nutran y protejan tus canas. Foto: Archivo También opta por productos que nutran y protejan tus canas. Foto: Archivo Robert H. Shmerling, médico de la Facultad de Medicina de Harvard, explicó que el agotamiento continuo afecta la regeneración capilar. Un ciclo equilibrado produce pigmento con normalidad, pero uno interrumpido por el estrés altera la función de las células. Así, el pelo nuevo pierde color. Mantener la calma no solo es bueno para la mente.