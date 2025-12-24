El truco para preparar repelentes naturales para combatir los mosquitos en verano

En verano es cuando llegan los invasores. Sin embargo, existen plantas naturales que actúan como repelentes.

En 2025 la región de las Américas enfrentó la epidemia del dengue, una infección viral que la transmiten los mosquitos hembras Aedes aegypti infectados. Con la llegada del verano estos insectos afloran, pero se pueden combatir de manera natural.

Combate de mosquitos en verano Los mosquitos pueden aparecer en lugares como el lavaplatos, las duchas, debajo del lavamanos o en el lavadero, entre otros. Cuando ingresan al hogar pueden poner huevos.

lavanda.jpg En verano la lavanda es muy útil como repelente. Wikipedia Es posible tener repelentes caseros naturales sin la necesidad de gastar dinero en insecticidas químicos.

La citronela pasó las revisiones y es una planta que los compuestos principales como el citronelal, el geraniol y el citronelol, alteran los receptores olfativos del mosquito. Esto dificulta su capacidad para detectar compuestos químicos que son claves para identificar a las personas.

Otra fórmula que ayuda es el aceite de eucalipto y el limón. Es uno de los repelentes naturales más conocidos. Un estudio realizado en Australia demostró que una mezcla del 32% de aceite de eucalipto con limón aportó más del 95% de protección durante tres horas.