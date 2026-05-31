El truco para mejorar unas sardinas en lata no es solo el limón: sumales cebolla, aceitunas y eneldo
Mejora tus latas de sardinas con un toque fresco: la combinación de cebolla, aceitunas y eneldo eleva el sabor.
Las tostadas con sardinas, cebolla morada y aceitunas son una opción rápida, económica y llena de sabor para resolver una comida o un aperitivo sin complicaciones. Esta receta aprovecha ingredientes simples que suelen estar en casa y los combina para lograr una preparación fresca, equilibrada y con un marcado estilo mediterráneo. ¡Manos a la obra!
El contraste entre el pan crocante, la intensidad de las sardinas y el toque fresco de las hierbas convierte a las tostadas con sardinas, cebolla morada y aceitunas en una propuesta ideal para cualquier momento del día. Dentro de la cocina cotidiana, demuestra que con una simple conserva se puede crear un plato sabroso, nutritivo y muy atractivo en pocos minutos.
FICHA
Ingredientes
- 1 lata de sardinas en aceite
- 2 rebanadas grandes de pan rústico
- ½ cebolla morada
- 8 aceitunas negras
- 1 tomate mediano
- Eneldo fresco a gusto
- Jugo de limón
- Aceite de oliva
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Cortar la cebolla morada en láminas finas y colocarla en un recipiente con unas gotas de jugo de limón. Dejar reposar unos minutos para suavizar su sabor.
- Picar el tomate en cubos pequeños y cortar las aceitunas negras en rodajas. Mezclar ambos ingredientes con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta.
- Tostar las rebanadas de pan rústico hasta que queden doradas y crujientes.
- Distribuir la mezcla de tomate y aceitunas sobre las tostadas. Agregar encima las sardinas en aceite bien escurridas y la cebolla morada.
- Finalizar con eneldo fresco, unas gotas adicionales de jugo de limón y un pequeño chorro de aceite de oliva antes de servir.