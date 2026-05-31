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El truco para mejorar unas sardinas en lata no es solo el limón: sumales cebolla, aceitunas y eneldo

Mejora tus latas de sardinas con un toque fresco: la combinación de cebolla, aceitunas y eneldo eleva el sabor.

Candela Spann

Tostadas de sardinas totalmente deliciosas

Tostadas de sardinas totalmente deliciosas

Shutterstock

Las tostadas con sardinas, cebolla morada y aceitunas son una opción rápida, económica y llena de sabor para resolver una comida o un aperitivo sin complicaciones. Esta receta aprovecha ingredientes simples que suelen estar en casa y los combina para lograr una preparación fresca, equilibrada y con un marcado estilo mediterráneo. ¡Manos a la obra!

El contraste entre el pan crocante, la intensidad de las sardinas y el toque fresco de las hierbas convierte a las tostadas con sardinas, cebolla morada y aceitunas en una propuesta ideal para cualquier momento del día. Dentro de la cocina cotidiana, demuestra que con una simple conserva se puede crear un plato sabroso, nutritivo y muy atractivo en pocos minutos.

FICHA

Tiempo de cocción
5 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Tostado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 lata de sardinas en aceite 1 lata de sardinas en aceite
  • 2 rebanadas grandes de pan rústico 2 rebanadas grandes de pan rústico
  • ½ cebolla morada ½ cebolla morada
  • 8 aceitunas negras 8 aceitunas negras
  • 1 tomate mediano 1 tomate mediano
  • Eneldo fresco a gusto Eneldo fresco a gusto
  • Jugo de limón Jugo de limón
  • Aceite de oliva Aceite de oliva
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta al gusto Pimienta al gusto
Pasos
  • Cortar la cebolla morada en láminas finas y colocarla en un recipiente con unas gotas de jugo de limón. Dejar reposar unos minutos para suavizar su sabor. Cortar la cebolla morada en láminas finas y colocarla en un recipiente con unas gotas de jugo de limón. Dejar reposar unos minutos para suavizar su sabor.
  • Picar el tomate en cubos pequeños y cortar las aceitunas negras en rodajas. Mezclar ambos ingredientes con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta. Picar el tomate en cubos pequeños y cortar las aceitunas negras en rodajas. Mezclar ambos ingredientes con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta.
  • Tostar las rebanadas de pan rústico hasta que queden doradas y crujientes. Tostar las rebanadas de pan rústico hasta que queden doradas y crujientes.
  • Distribuir la mezcla de tomate y aceitunas sobre las tostadas. Agregar encima las sardinas en aceite bien escurridas y la cebolla morada. Distribuir la mezcla de tomate y aceitunas sobre las tostadas. Agregar encima las sardinas en aceite bien escurridas y la cebolla morada.
  • Finalizar con eneldo fresco, unas gotas adicionales de jugo de limón y un pequeño chorro de aceite de oliva antes de servir. Finalizar con eneldo fresco, unas gotas adicionales de jugo de limón y un pequeño chorro de aceite de oliva antes de servir.

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