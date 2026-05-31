El truco para mejorar unas sardinas en lata no es solo el limón: sumales cebolla, aceitunas y eneldo

Las tostadas con sardinas , cebolla morada y aceitunas son una opción rápida, económica y llena de sabor para resolver una comida o un aperitivo sin complicaciones. Esta receta aprovecha ingredientes simples que suelen estar en casa y los combina para lograr una preparación fresca, equilibrada y con un marcado estilo mediterráneo. ¡Manos a la obra!

El contraste entre el pan crocante, la intensidad de las sardinas y el toque fresco de las hierbas convierte a las tostadas con sardinas, cebolla morada y aceitunas en una propuesta ideal para cualquier momento del día. Dentro de la cocina cotidiana, demuestra que con una simple conserva se puede crear un plato sabroso, nutritivo y muy atractivo en pocos minutos.