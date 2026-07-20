El truco del vinagre en la puerta de entrada: por qué cada vez más hogares lo usan y cómo aplicarlo

Una tendencia práctica y accesible está ganando espacio en la rutina de limpieza de muchos hogares: pulverizar vinagre blanco en el acceso principal de la casa. Esta técnica se convirtió en la opción preferida de quienes buscan proteger sus ambientes.

El secreto de este remedio casero radica en su fuerte aroma. Aunque para los humanos el olor se evapora tras unos minutos, para muchos insectos resulta intolerable. Esto funciona como una barrera aromática que aleja a hormigas , arañas y pequeños bichos sin necesidad de matarlos ni de llenar el hogar de insecticidas comerciales.

Además, al no contener compuestos tóxicos, es una alternativa ideal para quienes buscan reducir la exposición a químicos sintéticos en espacios cerrados.

El vinagre funciona como una barrera contra los insectos. Fuente: Shutterstock.

Para los fanáticos de la armonización del hogar, rociar el umbral ayuda a "limpiar" la energía del ambiente y dejar una sensación de frescura al cruzar la puerta.

El procedimiento para aplicarlo es sencillo y solo requiere un atomizador común. Para la mezcla se combina en el aerosol partes iguales de vinagre blanco de alcohol y agua.

Luego, pulverizar sobre marcos de puertas, umbrales, zócalos y cualquier grieta cercana al ingreso por donde puedan filtrarse los insectos. Se recomienda repetir el proceso una o dos veces a la semana para mantener la efectividad de la barrera.

Para evitar daños en las superficies del hogar, conviene tomar ciertas precauciones. El ácido del vinagre puede deteriorar el metal, la madera barnizada o encerada, y superficies de piedra natural como el mármol.

El vinagre es una excelente herramienta preventiva, pero no hace milagros. Si ya existe una plaga o una infestación avanzada, lo ideal es combinarlo con una buena higiene, el sellado de grietas o la intervención de un fumigador profesional.