El truco del papel aluminio en el pasaporte: ¿paranoia o la única forma de salvar tu identidad?

Los que saben recomiendan usar papel de aluminio para proteger la información sensible que tiene el pasaporte.

Los viajeros están recurriendo a métodos poco convencionales para blindar su privacidad en un mundo donde los hackers están a la orden del día. Uno de los consejos que está ganando fuerza es envolver el pasaporte en papel de aluminio.

Pasaporte blindado con papel de aluminio Los pasaportes actuales son documentos biométricos. En el interior albergan un pequeño chip de identificación por radiofrecuencia que tiene información sensible: desde las huellas digitales y la fotografía hasta datos personales que son clave.

tarjeta de crédito, papel de aluminio El papel de aluminio también da seguridad en las tarjetas de crédito. El riesgo actual reside en el skimming digital. A través del uso de lectores portátiles de bajo costo, un atacante podría capturar los datos del chip sin siquiera tocar a la persona, simplemente podría hacerlo acercándose al equipaje en zonas de altas concurrencias como en aeropuertos.

Al rodear el documento con papel de aluminio se crea una barrera que termina bloqueando los campos eléctricos externos. Las ondas electromagnéticas del lector chocan contra el aluminio y se distribuyen por su superficie exterior sin lograr penetrar hasta el chip. El resultado será el pasaporte en un estado de “silencio radioeléctrico” volviéndose invisible para los escáneres no autorizados.

Para adoptar esta medida de seguridad hay que tener en cuenta algunos aspectos prácticos. El papel de aluminio no debe tener grietas ni agujeros para que el método funcione.