El truco del corcho: la solución inesperada para terminar con el sarro en las canillas

En el mundo de la limpieza existen soluciones caseras que son realmente sorprendentes. El corcho es una de ellas.

A veces al abrir la canilla el agua sale para cualquier lado, salpica y pierde fuerza. La mayoría de las veces no es un problema grave, sino que se trata de la acumulación de sarro. Para tratar este problema se puede usar un corcho de vino para la limpieza.

Una limpieza con corcho El corcho es un recurso natural que aunque no lo crean tiene propiedades únicas para la limpieza de las griferías. Es un material que tiene la porosidad justa para remover el sarro endurecido sin ser agresivo y a diferencia de las esponjas de acero, el corcho no arruina el acabado cromado de los artefactos.

vino corcho manos mujer copa (1) El corcho puede tener usos muy útiles. Alf Ponce Mercado / MDZ Por otra parte, al tratarse de un material blando se logra adaptar a la curvatura del pico de la canilla permitiendo así llegar a los bordes donde se esconden los restos de cal. Es una forma excelente para darle un segundo uso a un objeto que siempre termina en la basura.

Paso a paso Si el agua de la canilla sale de manera irregular hay que tomar un corcho limpio y apenas mojarlo con agua tibia. Luego frotar con firmeza el pico de la canilla realizando movimientos circulares. Hacer hincapié en el borde interior donde se depositan los minerales.

En el caso de que el sarro esté muy pegado se puede mojar el corcho en vinagre blanco que disolverá el calcio mientras el corcho lo desprende mecánicamente. Enjuagar la zona para eliminar los residuos sueltos y secar con trapo de microfibra para devolverle el brillo al metal.