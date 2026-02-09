El truco del ajo en la hornalla: por qué quemar un diente podría ser la solución para tu cocina

Los que saben de remedios caseros conocen este uso muy particular del ajo. No solo se usa en la cocina, sino que tiene otras propiedades importantes.

Los que saben de remedios caseros saben que el ajo es muy conocido por su propiedades medicinales. Sin embargo, existe un uso que es poco convencional que está ganando terreno muy rápido. Se trata de calentarlo sobre la hornalla directamente.

Método natural con ajo Este método natural y económico es una alternativa ecológica para evitar aerosoles químicos e insecticidas industriales. Al colocar el ajo en calor se activan sus compuestos volátiles y se dispersan por el ambiente logrando excelentes resultados.

Por un lado, el aroma que se desprende es un gran disuasivo para mosquitos, moscas y otros insectos voladores que generalmente invaden la cocina. También es efectivo para reducir la pesadez del aire y combatir la humedad. Además, es un purificador de ambientes porque los compuestos del ajo ayudan a neutralizar los olores fuertes.

Cómo aplicarlo En primer lugar, se toma un diente de ajo y se aplasta levemente sin pelarlo para que pueda liberar los jugos. Colocarlo sobre la rejilla de la hornalla y encender la llama al nivel más bajo posible. El objetivo es que se tueste lentamente y que no se carbonice de inmediato.

cabezas de ajo dpa El ajo tiene propiedades repelentes. Foto Dpa DPA Siempre hay que recordar que hay que estar presente y no abandonar el hogar con la hornalla encendida con el ajo. Si el aroma es muy invasivo se apaga el fuego y se retira el diente. Ese efecto residual permanecerá un rato más.