El truco del agua fría para reducir el estrés y la ansiedad en 60 segundos: cómo estimular el nervio vago

Regula tu respiración y ritmo cardíaco al instante desde casa y aumenta tu bienestar en pocos segundos.

El nervio vago se ha convertido en el foco de las terapias anti estrés porque funciona como una autopista entre el cerebro y órganos como el corazón, los pulmones y el intestino. Por allí se regulan funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco y la digestión que son claves para mantener nuestro bienestar.

El truco del agua fría hace que el nervio vago baje las pulsaciones de tu corazón para ahorrar oxígeno y fuerza al sistema nervioso a calmarse. Entonces, se podría decir que el agua fría actúa como un freno de mano que limpia en instantes la carga mental que genera malestar, estrés o ansiedad.

Lavarse-la-cara Cómo lavarse la cara para disminuir el estrés y la ansiedad. Archivo. El truco para reducir el estrés y la ansiedad en segundos El splash facial es el más rápido y consiste en lavarte la cara con agua fría (que salga del grifo) durante 15 o 30 segundos. Es importante que laves las zonas de alrededor de los ojos y las mejillas porque allí se esconden los sensores más sensibles y que ayudarán a reconectar con el presente.

El paño frío también es una opción para liberar el estrés. Si estás en el trabajo o en el aula y no querés lavarte la cara, mojá un paño con agua fría y colócalo en la nuca o sobre el pecho. Déjalo ahí por uno 1 minuto mientras acompañas con una respiración profunda y relajada.