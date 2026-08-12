El truco casero de la bolsa en la escoba: por qué cada vez más personas lo usan para barrer

Mantener la casa impecable sin esfuerzo es posible: el secreto está en la bolsa de plástico que se adhiere a la escoba para barrer con mayor precisión.

Mantener la limpieza de los pisos sin gastar de más es uno de los objetivos en el hogar. Hay una técnica simple que transforma la manera de barrer utilizando un elemento que casi todos tienen guardado: una bolsa de plástico.

Truco para barrer Al cubrir el cepillo de la escoba con la bolsa antes de hacer las pasadas habituales, se logra un resultado mucho más preciso en la recolección del polvo fino, pelos y pelusas, optimizando el tiempo de desinfección de las habitaciones.

El truco de la escoba. Archivo La clave de este método está en la electricidad estática. Cuando el plástico roza con rapidez contra el suelo, genera una ligera carga electrostática que actúa como un "imán" para los residuos livianos que suelen volar o esparcirse con el barrido común, como los pelos de las mascotas, los cabellos o las motas de polvo.

Además de atrapar mejor la mugre, este truco ofrece dos ventajas funcionales. Una es que protege las cerdas y además se pueden alcanzar rincones difíciles.

Paso a paso Primero, guardar una bolsa de plástico común del supermercado o verdulería. Luego cubrir el cepillo, es decir, envolver completamente las cerdas de la escoba introduciéndolas en la bolsa.