El truco casero para dejar el microondas impecable en solo 5 minutos
Un truco casero a base de vapor ablanda la grasa pegada en el microondas y permite limpiarlo en minutos sin refregar. El paso a paso.
La grasa y las salpicaduras de comida que se acumulan en el interior del microondas generan malos olores con rapidez. Si no se limpian a tiempo, la suciedad se reseca con cada uso y se vuelve cada vez más difícil de remover. Afortunadamente, existe un método casero muy sencillo que no lleva más de 5 minutos de preparación y permite desprender la mugre más adherida utilizando únicamente el poder del vapor.
Para poner en práctica este truco casero de limpieza no hace falta recurrir a químicos agresivos. Solo se necesitan elementos básicos que suelen estar en cualquier cocina: un recipiente apto para microondas (preferentemente de vidrio o cerámica), una taza de agua, media taza de vinagre blanco (o el jugo de un limón exprimido), una cucharada de bicarbonato de sodio y una esponja o paño de microfibra limpio.
Cómo dejar impecable el microondas paso a paso
El secreto de este método radica en la efervescencia y en la concentración de vapor que afloja las capas de grasa en techos y paredes internas:
Preparar la mezcla: en el recipiente de vidrio, mezclá el agua con el vinagre blanco (o el jugo de limón). Agregá la cucharada de bicarbonato de sodio despacio y con cuidado, ya que hará una leve reacción efervescente.
Generar el vapor: colocá el tazón en el centro del plato giratorio y calentá durante 5 minutos. La solución comenzará a hervir y el vapor cubrirá todas las paredes del electrodoméstico.
Dejar reposar: una vez finalizado el tiempo, no abras la puerta de inmediato. Dejá el microondas cerrado entre 2 y 3 minutos para que el vapor concentrado termine de ablandar la grasa.
Limpiar sin esfuerzo: retirá el bowl con precaución utilizando un repasador o agarradera, ya que alcanzará una temperatura elevada. Luego, pasá la esponja o paño de microfibra por el techo, las paredes, la puerta y el piso. La suciedad se desprenderá más fácil.
Con estos simples pasos y la ayuda de ingredientes económicos, es posible mantener impecable uno de los electrodomésticos pilares del hogar, garantizando su higiene para el uso cotidiano sin perder tiempo refregando.