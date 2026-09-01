El truco casero para dejar el microondas impecable en solo 5 minutos

Un truco casero a base de vapor ablanda la grasa pegada en el microondas y permite limpiarlo en minutos sin refregar. El paso a paso.

La grasa y las salpicaduras de comida que se acumulan en el interior del microondas generan malos olores con rapidez. Si no se limpian a tiempo, la suciedad se reseca con cada uso y se vuelve cada vez más difícil de remover. Afortunadamente, existe un método casero muy sencillo que no lleva más de 5 minutos de preparación y permite desprender la mugre más adherida utilizando únicamente el poder del vapor.

Para poner en práctica este truco casero de limpieza no hace falta recurrir a químicos agresivos. Solo se necesitan elementos básicos que suelen estar en cualquier cocina: un recipiente apto para microondas (preferentemente de vidrio o cerámica), una taza de agua, media taza de vinagre blanco (o el jugo de un limón exprimido), una cucharada de bicarbonato de sodio y una esponja o paño de microfibra limpio.

El secreto está en el vapor que libera esta mezcla. Foto: Archivo MDZ Cómo dejar impecable el microondas paso a paso El secreto de este método radica en la efervescencia y en la concentración de vapor que afloja las capas de grasa en techos y paredes internas: