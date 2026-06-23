El truco con aceite de oliva que gana popularidad entre quienes buscan un cabello más fuerte

El método con aceite de oliva que muchas personas usan para fortalecer su cabello. Por qué el aceite de oliva sigue siendo uno de los secretos más buscados.

El cuidado del cabello empieza desde la raíz. Entre los productos naturales más utilizados en el mundo, el aceite de oliva ocupa un lugar destacado por sus nutrientes y propiedades hidratantes. Aunque no existe evidencia científica que confirme que genera un crecimiento acelerado del cabello, sí ayuda a mejorar las condiciones del cuero cabelludo y a reducir el quiebre.

Aceite de oliva y cabello: por qué tantas personas lo usan El aceite de oliva contiene vitamina E, antioxidantes y ácidos grasos que ayudan a nutrir la fibra capilar. Su uso frecuente está relacionado con una mayor hidratación y con una apariencia más saludable del cabello. Cuando el pelo se quiebra menos, luce más largo y fuerte con el paso del tiempo.

El aceite de oliva de Mendoza figura entre los mejores productos de la cocina argentina. Canva Uno de los usos más populares consiste en aplicarlo como mascarilla capilar. Muchas personas colocan una pequeña cantidad sobre el cuero cabelludo y extienden el producto hasta las puntas. Luego dejan actuar entre 20 y 30 minutos antes de lavar el cabello con champú.

Otra alternativa consiste en utilizar unas pocas gotas sobre las puntas secas. Esta práctica ayuda a reducir el aspecto opaco y aporta brillo. También contribuye a disminuir el frizz, un problema frecuente en cabellos expuestos al calor o a tratamientos químicos.