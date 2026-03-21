El thriller argentino de 6 capítulos que arrasa en Netflix

Un año después de su estreno, Atrapados sigue siendo una de las miniseries argentinas más elegidas en Netflix.

Netflix tiene un policial lleno de giros para maratonear el fin de semana. Foto: Archivo

Llega el fin de semana largo y el mejor plan es maratonear una serie. En el catálogo de Netflix se pueden encontrar muchas producciones en formato corto, ideales para empezar y terminar el mismo día. Una de ellas es una producción argentina que arrasa desde su estreno: Atrapados.

Con solo 6 capítulos, esta miniserie está basada en la novela Caught de Harlan Coben, se grabó en Bariloche y tiene como estrella principal a la actriz argentina Soledad Villamil. El elenco lo completan Juan Minujín, Alberto Ammann y otros grandes actores y actrices del cine nacional.

De qué trata la miniserie La sinopsis adelanta: "Ema Garay, una reportera famosa por atrapar criminales, enfrenta un dilema cuando el sospechoso de la desaparición de una adolescente resulta ser alguien cercano a ella".

Capítulo a capítulo se sigue la historia de esta periodista dedicada a exponer criminales en redes sociales que se ve envuelta en el caso de una adolescente desaparecida en lo que parece ser un caso de grooming. Para los amantes del thriller, la serie mantiene la tensión hasta el final y obliga a sospechar de varios personajes antes de revelar al verdadero culpable.

netflix El thriller tiene 6 capítulos llenos de drama y misterio. Netflix El paisaje patagónico como protagonista El escenario de la serie también da que hablar. Atrapados fue filmada en Bariloche y en sus imágenes se destaca el paisaje patagónico con el Parque Nahuel Huapi y el Lago Gutiérrez como telón de fondo, lo que le da una estética visual difícil de ignorar.