El teléfono sin redes sociales que nació en Barcelona

El teléfono que no quiere likes ni juegos y aun así está generando interés. Se trata de un móvil distinto para recuperar la calma y el enfoque.

Un grupo de jóvenes de Barcelona creó un teléfono que busca frenar la dependencia y devolver una relación más tranquila con la tecnología. Se trata de un dispositivo pensado para quienes desean menos estímulos visuales y una conexión más consciente con sus actividades diarias sin distracciones digitales que drenan la atención y afectan la concentración personal diaria.

Un teléfono sin redes ni jueguitos El Balance Phone elimina las cinco categorías consideradas más adictivas del mundo digital: redes sociales, videojuegos, apuestas, pornografía y plataformas de streaming. La idea surge del cansancio colectivo frente a pantallas que no descansan, notificaciones sin pausa y un flujo interminable de información. El objetivo no es rechazar la tecnología, sino darle un lugar razonable en la vida cotidiana.

celular2 Carlos Fontclara, uno de los creadores, afirma que la tecnología en sí no es el problema. El conflicto surge cuando está al alcance permanente, en el bolsillo, lista para distraer en cualquier momento del día. Por eso, este teléfono ofrece una pantalla sin colores intensos, sin accesos automáticos a aplicaciones que roban horas, y sin sonidos que interrumpen cada pensamiento. Solo muestra texto en blanco y negro, como un cuaderno digital.