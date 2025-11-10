El teléfono sin redes sociales que nació en Barcelona
El teléfono que no quiere likes ni juegos y aun así está generando interés. Se trata de un móvil distinto para recuperar la calma y el enfoque.
Un grupo de jóvenes de Barcelona creó un teléfono que busca frenar la dependencia y devolver una relación más tranquila con la tecnología. Se trata de un dispositivo pensado para quienes desean menos estímulos visuales y una conexión más consciente con sus actividades diarias sin distracciones digitales que drenan la atención y afectan la concentración personal diaria.
Un teléfono sin redes ni jueguitos
El Balance Phone elimina las cinco categorías consideradas más adictivas del mundo digital: redes sociales, videojuegos, apuestas, pornografía y plataformas de streaming. La idea surge del cansancio colectivo frente a pantallas que no descansan, notificaciones sin pausa y un flujo interminable de información. El objetivo no es rechazar la tecnología, sino darle un lugar razonable en la vida cotidiana.
Carlos Fontclara, uno de los creadores, afirma que la tecnología en sí no es el problema. El conflicto surge cuando está al alcance permanente, en el bolsillo, lista para distraer en cualquier momento del día. Por eso, este teléfono ofrece una pantalla sin colores intensos, sin accesos automáticos a aplicaciones que roban horas, y sin sonidos que interrumpen cada pensamiento. Solo muestra texto en blanco y negro, como un cuaderno digital.
Muchos padres ven en este dispositivo una herramienta útil para sus hijos preadolescentes. Entregar un smartphone tradicional a un niño puede generar desafíos importantes, desde comparación social hasta falta de atención en clases. En cambio, dar un teléfono limitado a funciones básicas permite comunicación y seguridad sin abrir la puerta a hábitos confusos o distracciones interminables. También se convierte en una oportunidad para enseñar autocontrol.