El secreto mejor guardado para un cabello con canas suaves y fuertes

El hábito diario que mejora el cabello con canas. Las canas no implican descuido, sino una nueva forma de atención.

El cabello con canas cambia con los años y exige cuidados distintos. A partir de cierta edad, la fibra pierde densidad, retención de agua y suavidad. Sin una rutina adecuada, el pelo blanco luce seco y sin brillo. Atender estas señales ayuda a mantener una melena cuidada, flexible y con mejor aspecto en cada etapa de la vida.

Los secretos para las canas suaves El paso del tiempo altera la estructura del cabello. A los 50 o 60 años, las canas ya dominan la melena y el cuero cabelludo produce menos aceites naturales. Esto provoca frizz, rigidez y una textura áspera al tacto. Por eso, el cuidado diario debe adaptarse a estas nuevas condiciones sin recurrir a fórmulas agresivas.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cp852rvrnljo Ashley Sukru dice que tener canas a los 14 años la hizo sentir cohibida, pero ahora comparte su historia para normalizarla. Ashley Sukru Esto es clave La elección del champú marca una diferencia clara. Los productos suaves limpian sin eliminar los lípidos que protegen la fibra capilar. Las fórmulas con efecto hidratante y nutritivo ayudan a que el pelo conserve flexibilidad y luzca más uniforme. Un lavado agresivo acentúa la sequedad y debilita las puntas.

La forma de lavado también influye. El agua templada respeta mejor el cuero cabelludo y evita que el cabello pierda hidratación. Lo recomendado es masajear la raíz con suavidad y dejar que la espuma se deslice por el largo. Así, la melena recibe limpieza sin castigo extra.