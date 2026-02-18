El "ritual nocturno" del verano para ganarle a la hinchazón y despertar con la panza chata

Con las altas temperaturas del verano el cuerpo se enfrenta a algunos problemas como la retención de líquidos y la lentitud digestiva. Aunque las personas cuiden de las comidas generalmente se despiertan con una sensación de pesadez e inflamación abdominal.

Sin embargo, la clave no está en las dietas sino en optimizar el proceso de desintoxicación que el cuerpo realiza naturalmente mientras dormimos. Con un simple truco casero de tres ingredientes, es posible revertir este efecto.

Combinar jengibre , limón y menta es una gran alternativa para los que buscan un vientre plano al despertar. No es una fórmula mágica para perder grasa sino un elixir antiinflamatorio que ayuda también a expulsar los gases.

En el caso del jengibre, actúa como un motor metabólico que acelera la digestión y reduce la inflamación del tracto digestivo. Por su parte, la menta con sus aceites esenciales relaja los músculos del estómago permitiendo que el aire atrapado fluya y se deshinche el estómago. El limón, en tanto, ayuda a depurar las toxinas y mejora la función del hígado.

Para que esto funcione la infusión es lo último que debes consumir para ir a la cama. Se hierve una taza de agua y se añade un trozo de jengibre fresco, dejar reposar cinco minutos y añadir un puñado de hojas de menta fresca. Añadir unas gotas de limón.

Esta infusión se puede preparar con antelación y tomarse fría en los días de verano. No debe pasar mucho tiempo desde que se preparó para que no pierda sus propiedades.

Más allá de la infusión, muchas veces las personas cenan vegetales crudos pensando que son livianos. Sin embargo, la fibra cruda es más difícil de procesar de noche y suele generar hinchazón.