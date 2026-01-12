El nuevo drama coreano filmado en Corea, Japón e Italia que llega a Netflix este viernes y que promete ser de los mejores del año

Este viernes 16 de enero, Netflix suma a su catálogo uno de los estrenos más esperados del año dentro del universo de los K-dramas. Se trata de ¿Cómo se traduce este amor? (Can This Love Be Translated?), una comedia romántica que cruza culturas, idiomas y paisajes espectaculares para contar una historia tan íntima como global.

La serie sigue a Ju Ho-jin, un reconocido intérprete políglota que es contratado por Netflix para trabajar como traductor personal de Cha Mu-hee, una actriz de fama mundial que participa en un reality show de citas grabado en distintos países. Lo que comienza como un vínculo estrictamente profesional pronto se vuelve más complejo cuando las diferencias de carácter y de visión sobre el amor salen a la superficie.

Desde el primer encuentro, Ho-jin y Mu-hee chocan. Él es metódico, racional y cuidadoso con las palabras; ella, espontánea, emocional y poco amiga de las reglas. A lo largo del viaje, sus conversaciones —a veces tensas, a veces sorprendentemente honestas— empiezan a generar una cercanía inesperada. Sin embargo, el equilibrio se rompe con la aparición de un actor japonés, coprotagonista del programa, que desarrolla sentimientos por Mu-hee y despierta los celos del intérprete .

La historia apuesta a mostrar cómo el amor puede perderse —o encontrarse— en la traducción, y cómo las emociones no siempre responden a la lógica del lenguaje.

Uno de los grandes atractivos de esta producción de Netflix es su ambición visual. La directora Yoo Young-eun diseñó un recorrido que atraviesa Corea del Sur, Japón, Canadá e Italia, utilizando cada destino como una extensión emocional de los personajes. Japón, donde los protagonistas se conocen, está filmado desde una perspectiva cercana, casi íntima, siguiendo sus primeros pasos juntos.

En Canadá, los paisajes abiertos, los lagos y fenómenos naturales como las auroras funcionan como un reflejo del crecimiento emocional de la pareja. Go Youn-jung destacó que el rodaje en estos escenarios influyó directamente en la intensidad de las actuaciones. Italia, en cambio, aporta una atmósfera más cálida y contemplativa, con luces suaves y un invierno europeo que acompaña el tono romántico de la historia.

Para Corea del Sur, la serie evita los escenarios grandilocuentes y apuesta por espacios cotidianos de Seúl, mostrando rincones reconocibles que refuerzan la cercanía del relato.

image Los protagonistas del K-drama de Netflix durante una de las secuencias rodadas en Italia. Netflix

Un elenco que genera expectativas

El trío protagónico está encabezado por Kim Seon-ho, Go Youn-jung y el actor japonés Fukushi Sota, una combinación que ya despierta entusiasmo entre los seguidores del género. Kim Seon-ho destacó el clima de trabajo durante el rodaje y el rol clave de la directora para sostener una atmósfera creativa constante.

Con una premisa original, un enfoque sensible sobre las relaciones humanas y una cuidada producción internacional, ¿Cómo se traduce este amor? se perfila como uno de los grandes romances del año en Netflix.