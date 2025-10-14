El momento legendario entre Dua Lipa y el líder de Green Day en vivo

Dua Lipa sorprendió al mundo y cantó junto a Billie Joe Armstrong en un concierto en San Francisco que quedará en la memoria. La artista británica, en plena gira Radical Optimism, invitó al líder de Green Day al escenario del Chase Center, donde interpretaron el himno Wake Me Up When September Ends.

Dua Lipa y un invitado de lujo El gesto no fue casualidad, ya que la cantante ha hecho de las colaboraciones sorpresa un sello de su tour mundial. En cada ciudad, rinde homenaje a artistas locales que marcaron la historia de la música. Para San Francisco, el nombre elegido fue inevitable: Billie Joe Armstrong, referente del punk rock.

dualipa La reacción de los fans fue inmediata: miles de voces corearon la canción cargada de nostalgia. La química entre ambos artistas generó un momento único. Fue una postal inolvidable que unió generaciones y estilos en un mismo escenario.

Dua Lipa explicó al público su elección antes de dar paso a la sorpresa. “Cada noche interpretamos una canción distinta de un artista local”, comentó. Luego añadió que al pensar en San Francisco y su legado musical, la conexión con Green Day era evidente. Con esa frase, dio la bienvenida al cantante que desató la euforia general.