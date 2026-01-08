El modelo retro de Nike que une moda y deporte

Así son las Air Max 90 que apuestan por la moda y el deporte. Nike revive un icono noventero con otra estética más actual.

Nada pasa por casualidad. Nike vuelve a captar la atención con un lanzamiento que une moda y deporte. La marca presenta unas zapatillas que miran al pasado este 24 de enero de 2026. El resultado es un diseño pensado para la calle, con raíces claras en el running clásico y una estética cuidada que apunta al uso diario.

Un modelo retro de Nike muy especial En las próximas semanas, el mundo sneaker estará atento a este estreno. Nike apuesta por una silueta conocida y reconocible. Las Air Max 90 regresan con una combinación cromática renovada. El modelo Light British Tan and Black retoma líneas históricas y las adapta al contexto actual.

nike Este lanzamiento respeta la base creada por Tinker Hatfield en 1990. La suela waffle y la cámara Max Air siguen visibles. Estos elementos forman parte del ADN del modelo. La estructura mantiene el espíritu deportivo que definió a las Air Max en los años noventa.