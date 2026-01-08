El modelo retro de Nike que une moda y deporte
Así son las Air Max 90 que apuestan por la moda y el deporte. Nike revive un icono noventero con otra estética más actual.
Nada pasa por casualidad. Nike vuelve a captar la atención con un lanzamiento que une moda y deporte. La marca presenta unas zapatillas que miran al pasado este 24 de enero de 2026. El resultado es un diseño pensado para la calle, con raíces claras en el running clásico y una estética cuidada que apunta al uso diario.
Un modelo retro de Nike muy especial
En las próximas semanas, el mundo sneaker estará atento a este estreno. Nike apuesta por una silueta conocida y reconocible. Las Air Max 90 regresan con una combinación cromática renovada. El modelo Light British Tan and Black retoma líneas históricas y las adapta al contexto actual.
Te Podría Interesar
Este lanzamiento respeta la base creada por Tinker Hatfield en 1990. La suela waffle y la cámara Max Air siguen visibles. Estos elementos forman parte del ADN del modelo. La estructura mantiene el espíritu deportivo que definió a las Air Max en los años noventa.
La diferencia aparece en la paleta de colores. Los tonos marrones dominan la parte superior. El acabado recuerda a una textura terracota suave. Los detalles en negro aportan contraste y refuerzan un perfil urbano. El conjunto resulta sobrio y fácil de combinar.