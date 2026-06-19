El método casero para destapar la canilla del baño y que el agua salga con fuerza otra vez

Si la presión del agua en tu baño ha disminuido, el problema podría ser el sarro acumulado en la canilla. Te contamos cómo resolverlo fácilmente.

El sarro puede convertirse en uno de los peores enemigos del baño. Se adhiere a las paredes, a las superficies del inodoro e inclusive a las canillas y la ducha, obstaculizando la presión del agua. Su presencia no solo es molesta sino también resulta poco estética.

El paso previo a llamar a un plomero para solucionar el problema es realizar un limpieza profunda con un ingrediente en casa: vinagre. Sin embargo, son varios pasos en lo que necesitaremos de sus propiedades.