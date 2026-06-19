El método casero para destapar la canilla del baño y que el agua salga con fuerza otra vez
Si la presión del agua en tu baño ha disminuido, el problema podría ser el sarro acumulado en la canilla. Te contamos cómo resolverlo fácilmente.
El sarro puede convertirse en uno de los peores enemigos del baño. Se adhiere a las paredes, a las superficies del inodoro e inclusive a las canillas y la ducha, obstaculizando la presión del agua. Su presencia no solo es molesta sino también resulta poco estética.
El paso previo a llamar a un plomero para solucionar el problema es realizar un limpieza profunda con un ingrediente en casa: vinagre. Sin embargo, son varios pasos en lo que necesitaremos de sus propiedades.
Paso a paso: cómo limpiar la canilla para mejorar la presión
- Desenroscar el filtro: con la mano o utilizando una pinza (colocando un trapo alrededor para no rayar el metal) se debe desenroscar la pieza que se encuentra en la punta de la canilla.
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Desarmar las piezas: una vez retirado, se puede ver que el atomizador se compone de una pequeña rejilla metálica o plástica y una gomita. Separá los componentes con cuidado para limpiarlos a fondo.
El baño de vinagre: colocá las piezas tapadas de sarro en un recipiente pequeño y cubrilas por completo con vinagre blanco caliente. Dejalas reposar durante al menos 30 minutos. El ácido acético del vinagre disolverá los depósitos de calcio sin dañar el material.
Cepillar los residuos: pasado ese tiempo, se retiran las piezas y se usa un cepillo de dientes viejo para remover los restos de sarro ablandados que hayan quedado atrapados en la rejilla.
Enjuagar y armar: se enguaja y se pone todo en su posición original.
Qué es el sarro de la canilla
El sarro que se acumula en las canillas es principalmente calcio y magnesio presente en el agua corriente. A medida que el agua fluye y se evapora constantemente en la boca de la canilla, estos minerales se van asentando y cristalizando capa tras capa, creando una costra sólida que obstruye las rejillas de los filtro.