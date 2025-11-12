Presenta:

El mármol en la cocina pasó de moda y esta es la tendencia más elegante y de bajo mantenimiento que conquista

Brinda un toque diferente a tu cocina con este material versátil y sostenible que combina belleza y durabilidad.

Marla Ferrón

El material fácil de mantener perfecto para tu cocina. 

Las encimeras de mármol pasaron de moda y la piedra sinterizada se convirtió en la nueva tendencia. Es un material demandado para decorar la cocina, baños, lavaderos y pisos debido a su durabilidad, fácil mantenimiento, composición saludable, elegancia y dureza.

El cuarzo dejó de ser relevante porque se fabrica con sílice, un compuesto químico tóxico que puede provocar efectos secundarios nocivos para la salud como enfermedades pulmonares, insuficiencia renal y más, sobre todo en las personas que están presentes durante su elaboración. En cambio, la piedra sinterizada necesita menos sílice.

La tendencia que pisa fuerte en cocinas.

Este material funciona bien en zonas con fluctuaciones extremas de temperatura, como la cocina o chimeneas. En cuanto a la instalación, los expertos recomiendan llamar a profesionales ya que la piedra tiende a agrietarse o romperse. Además requiere hojas especiales para su corte que por lo general tiene un profesional.

¿Por qué sumarse a esta tendencia?

Las ventajas de la piedra sinterizada presenta varias ventajas. Uno de ellos es que es fácil de limpiar. A diferencia de otros materiales, no requiere de sellado ni tratamientos especiales. Basta con limpiarla regularmente con un paño suave y agua con jabón para mantener su brillo.

La piedra sinterizada es perfecta para encimeras.

También es una piedra resistente a manchas, arañazos y rayos UV. Debido a su fabricación con poco o casi nulo sílice, la piedra presenta un menor riesgo para la salud de quienes la manipulan durante la fabricación o instalación. Por lo tanto, se convierte en una alternativa perfecta para familias con niños.

