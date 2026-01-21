El mapa del delito en Chile en este verano: las zonas que deben evitar los turistas argentinos

Son miles los mendocinos y argentinos que eligen la costa chilena para disfrutar las vacaciones de verano . Sin embargo, se han detectado en los últimos meses un aumento de las modalidades de robo, según reveló la Inteligencia Artificial después de hacer un repaso de los casos.

Si bien Chile sigue siendo un destino predilecto hay ciertos puntos que se han convertido en verdaderas zonas rojas para los visitantes. Los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito de Chile y reportes de fiscalías regionales, muestran que la mayor concentración de incidentes contra extranjeros se registra en tres puntos clave:

Por un lado, Viña del Mar y Valparaíso siguen siendo el epicentro de robos de oportunidad especialmente en estacionamiento de los centros comerciales y en los bordes costeros. Romper los vidrios es una técnica frecuente.

Mientras que Santiago no se queda atrás y los focos están puestos en los centros de compra . La capital de Chile tiene un alto índice de robos en los alrededores de los polos comerciales. Las zonas más críticas son los barrios de Meiggs, Lastarria y Bellavista, además de los accesos a los grandes Malls del sector oriente (como el Costanera Center y Parque Arauco).

En esos lugares predomina el “lanzazo”. Se trata del arrebato de celulares y cadenas y usan además inhibidores de señal en estacionamientos. También hay muchos robos de camionetas de turistas argentinos.

Pero no todo queda ahí, la inseguridad también se desplazó hacia el norte. En la zona Franca de Iquique y también en La Serena los hurtos han crecido considerablemente y están a la orden del día.

Los registros consulares y de Carabineros de Chile muestran que aproximadamente el 65% de las denuncias de turistas argentinos están relacionadas con el robo de pertenencias dentro de vehículos.

Por último, los peajes se convirtieron también en un lugar de inseguridad donde los malvivientes colocan “miguelitos” en los autos para que se vean obligados a frenar y aprovechan la oportunidad para robar.