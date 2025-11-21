El lado oscuro de la IA: el costo ambiental de ChatGPT

El auge de la inteligencia artificial generativa impulsa la construcción de enormes centros de datos con un alto impacto energético y hídrico.

El vertiginoso avance de la Inteligencia Artificial generativa, responsable de herramientas populares como ChatGPT, esconde un dilema ambiental cada vez más apremiante. Los modelos de lenguaje a gran escala que impulsan estas tecnologías demandan una gran capacidad de procesamiento que afectan al medioambiente. Ante este panorama, la comunidad científica y tecnológica intensifica la búsqueda de una IA sostenible y amigable con el ambiente.

Una de las soluciones más prometedoras bajo estudio es la denominada Edge IA (Inteligencia Artificial en el Borde). Esta tendencia propone trasladar la ejecución del modelo de IA directamente al dispositivo del usuario (como un smartphone o un ordenador), reduciendo la dependencia del almacenamiento y procesamiento en la nube. Al ejecutarse localmente, se espera una disminución significativa en el consumo energético asociado a la transmisión y el mantenimiento de los macro-centros de datos.

OIP (50) Más que inteligencia artificial, deberíamos hablar de inteligencia ambiental. Archivo MDZ ¿Cuánto impacta una pregunta a ChatGPT? A pesar de la preocupación legítima sobre el consumo energético, es crucial poner las cifras en perspectiva. Un dato que ha circulado ampliamente es que una consulta en ChatGPT consume en promedio casi 10 veces más energía que una búsqueda tradicional en Google.

Sin embargo, Hannah Ritchie, científica de datos de la Universidad de Oxford e investigadora, insta a contextualizar este número. Según sus análisis, una pregunta formulada a ChatGPT consume aproximadamente 3 vatio-hora (Wh). Para entender lo que esto representa en la vida cotidiana, Ritchie lo compara con el consumo eléctrico diario de un individuo: