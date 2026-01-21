El K-drama que conquista Netflix y se transformó en lo más visto

Netflix estrenó la serie el 16 de enero y ya es furor entre la audiencia. Una comedia romántica fresca que promete atrapar a todos.

En tan solo cinco días Netflix logró que uno de sus estrenos se ubique en el top 10. Humana por accidente (No Tail No Tell) es una serie que combina la mitología coreana con una comedia romántica fresca que ha logrado capturar a la audiencia desde su estreno el pasado 16 de enero.

Netflix: de qué se trata “La vida de una mujer en realidad, una zorra de nueve colas capaz de conceder deseos da un giro cuando se topa con un futbolista y cambia el destino de ambos para siempre”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

Eun-ho es interpretada por la carismática Kim Hye-yoon, una zorra con nueve colas que a diferencia de sus congéneres legendarias no anhela la humanidad. Luego de siglos de perfeccionamiento místico su deseo mayor es poder mantener su vida mágica lejos de los enredos emocionales que hay en el mundo humano.

serie La serie que explota en Netflix. Fuente. Netflix. El problema es que el destino tiene otros planes para ella y un accidente fuera de control la arroja al mundo de los mortales quitándole sus poderes y llevándola a una realidad para la que no estaba lista. Ese giro en la serie redefine el arquetipo de la gumiho presentando a una protagonista que se resistirá a esa humanidad forzada.

En un momento la vida de la protagonista colisiona con la de El choque de dos mundos Kang Si-yeol, un futbolista estrella cuyo universo está regido por la soledad y la disciplina. Acostumbrado a mantener sus emociones en raya, el joven se ve arrastrado en un enredo sobrenatural que lo lleva a cuestionar su existencia estructurada.