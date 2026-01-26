El iPhone 14 baja fuerte en Mercado Libre y queda con 40% de descuento en la tienda oficial

El mercado de celulares suele moverse por saltos de precio, pero cada tanto aparece una baja que cambia el panorama. En Mercado Libre , el Apple iPhone 14 (128 GB) - Blanco estelar quedó publicado con un recorte marcado frente a su valor anterior.

El dato clave es que lo ofrece la tienda oficial de Apple, un punto que muchos miran cuando comparan precios en productos de gama alta, por la trazabilidad del vendedor y la referencia de publicación.

Aunque no sea el modelo más nuevo de la marca, el iPhone 14 sigue ubicado como un equipo de gama alta para quienes priorizan una experiencia estable, buen rendimiento y un sistema que se mantiene con actualizaciones.

En el uso cotidiano, la propuesta pasa por la fluidez del ecosistema: apps, redes, video, mensajería y multitarea sin fricciones, además de la integración con servicios y dispositivos de Apple para quienes ya están dentro de la marca .

En Blanco estelar y con 128 GB, el iPhone 14 mantiene su perfil de gama alta pese a la baja fuerte en Mercado Libre.

A nivel diseño y experiencia, es un teléfono pensado para usarse muchas horas: tamaño cómodo, respuesta rápida y un enfoque fuerte en seguridad biométrica y privacidad, dos ejes que suelen pesar en esta categoría.

También es un modelo que apunta a durar varios años sin quedarse corto en tareas comunes, algo que suele entrar en juego cuando la compra se define por “cuánto rinde en el tiempo” más que por una novedad puntual.

Cámara y experiencia: el punto fuerte del iPhone 14

En el apartado de imagen, el iPhone 14 mantiene el perfil de la línea: una cámara lista para situaciones variadas, desde fotos rápidas hasta contenido para redes sociales, con resultados consistentes y un rendimiento confiable tanto en exterior como en interiores.

Para quienes usan el celular como herramienta de trabajo —videollamadas, videos cortos, historias y contenido diario—, la experiencia suele destacarse por estabilidad y practicidad, sin necesidad de ajustar demasiado.

El precio que cambia el escenario en Mercado Libre

El punto central está en el número: el precio bajó de $1.999.999 a $1.199.999, lo que representa un 40% de descuento respecto del valor anterior. Además, figura con financiación de mismo precio en 6 cuotas de $199.999, un detalle que suele inclinar la balanza cuando se trata de un equipo de este segmento. A ese nivel, el valor queda casi en línea con el de Chile: en el país vecino suele encontrarse apenas unos $40.000 más barato, según la referencia de precios de venta al público.

Con esa diferencia, el iPhone 14 vuelve a quedar dentro del radar de quienes lo venían postergando por costo y estaban esperando una baja clara en una publicación oficial dentro de Mercado Libre.