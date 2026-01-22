Los 3 mejores teléfonos de iPhone en este 2026: guía definitiva

Analizamos las opciones más potentes y equilibradas dentro de la gama de teléfonos de Apple, desde iPhone recientes hasta versiones más accesibles.

Elegir entre los actuales teléfonos de Apple no es una tarea tan sencilla como antes, ya que la marca diversificó su oferta. En Argentina, la demanda se divide entre quienes buscan la potencia máxima del último iPhone y aquellos que prefieren un equipo para el uso diario sin pagar de más.

El iPhone 17 Pro Max vuela con el chip A19 y es el mejor de los teléfonos de Apple Este equipo es, sencillamente, el mejor de Apple. Hablamos de potencia pura gracias al procesador A19 Pro, que no se traba con nada, ni siquiera con los juegos más pesados o aplicaciones de edición profesional. Si sos de los que graban contenido para redes o editan videos en simultáneo, el iPhone 17 Pro Max es el dispositivo que tenés que mirar. La pantalla tiene una fluidez total y los bordes son tan finitos que parece que todo es imagen.

iPhone 17 Pro El iPhone 17 Pro Max se destaca por su pantalla de bordes ultra finos y una respuesta táctil inmediata. Applesfera La batería de este iPhone soporta hasta 35 horas de reproducción de video continua. Esto es fundamental para los que están todo el día en la calle y no quieren andar cargando el equipo a cada rato. Las cámaras también pegaron un salto técnico; el sensor principal captura mucha más luz, lo que hace que las fotos nocturnas salgan mucho más nítidas. Es el equipo ideal para el que no quiere vueltas y busca lo mejor de lo mejor que tiene la firma hoy en día.

iPhone 16: el equilibrio justo con Apple Intelligence No hace falta irse siempre al último modelo para tener un equipazo. El iPhone 16 bajó de precio tras la salida de la serie más nueva y hoy es una compra inteligente. Tiene el tamaño justo para usarlo con una sola mano y el rendimiento sigue siendo de primera línea. Para el usuario común, que usa redes sociales, navega por internet y saca fotos de sus viajes, este modelo cumple con creces.

iPhone-16 - Interna El iPhone 16 es una opción equilibrada para quienes buscan tecnología moderna a un precio más bajo que la gama Pro. Applesfera Lo más interesante de este equipo es que ya cuenta con el sistema de Apple Intelligence, lo que permite redactar correos o resumir textos largos de forma automática. Además, mantiene una calidad de pantalla excelente y resistencia al agua. Es un equipo que va al grano: es rápido, tiene buena señal y va a recibir actualizaciones por lo menos por cinco o seis años más. No tiene mucha vuelta; si querés algo moderno pero no necesitás las cámaras profesionales, esta es la opción.