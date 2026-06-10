El insólito producto de baño que elimina las manchas del sillón en seco y sin dejar olor

La espuma de afeitar sale del baño y se convierte en un aliado de la limpieza. Te contamos cómo usarlo y cuántas veces se recomienda.

El sillón es donde todos descansamos, pero el uso continuo causa manchas que parecen imposibles de sacar. La solución no es dejarlo de usar sino utilizar espuma de afeitar para retirar hasta los roces menos visibles.

La espuma de afeitar contiene agentes limpiadores y humectantes que disuelven la suciedad sin dañar la tela ni dejar residuos pesados. Contiene algunos componentes del jabón de manos, que disuelve la grasa y la suciedad fácilmente, pero sin dejar manchas de uso.

Por lo general, la espuma para afeitar es perfecta para remover manchas de maquillaje, restos de comida o marcas de agua.

El nuevo hack de limpieza para dejar el sofá como nuevo Los sillones se manchan con facilidad. Foto: Shutterstock El truco para limpiar el sillón y sin comprar nada. Shutterstock Cómo limpiar el sillón con espuma de afeitar Aplicar una buena cantidad de espuma directamente sobre la mancha. Dejar reposar entre 10 y 20 minutos para que los ingredientes se absorban. Frotar suavemente con un cepillo de cerdas finas o una esponja en círculos. Retirar el producto con un paño húmedo y limpio. Dejar secar. Cuántas veces se puede repetir el proceso El proceso se puede repetir de 2 a 3 veces seguidas en una misma sesión si notás que la mancha se va aclarando pero no desaparece por completo. Sin embargo, si después de la tercera aplicación el roce y el producto no surtieron efecto, es mejor dejar de intentar para evitar dañar las fibras de la tela.

La suciedad del sillón saldrá en minutos con este sencillo truco Foto: Freepik Espuma de afeitar: el nuevo producto de limpieza. Freepik La espuma es muy efectiva para quitar manchas pero no se recomienda su uso en tela extremadamente delicadas como la seda, lana o terciopelo. La espuma puede sacarles el brillo o textura natural.