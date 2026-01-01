El extraño objeto romano que arquéologos descubrieron y tiene 2000 años de antigüedad

Arqueólogos realizaron un descubrimiento en el norte de Polonia que ayuda a conocer mejor la vida y los intercambios culturales de hace casi 2.000 años. Cerca de la ciudad de Grudzidz apareció una fíbula romana esmaltada durante una prospección con detector de metales.

Se trata del segundo objeto de este tipo registrado en el país, lo que lo convierte en una pieza de gran valor para la investigación.

Los especialistas vinculan el objeto con la cultura Wielbark, asociada a poblaciones góticas que se desplazaron desde Escandinavia en los primeros siglos de nuestra era. El descubrimiento respalda la idea de que la zona formó parte de un espacio con fuerte diversidad cultural y contactos frecuentes con otras regiones de Europa.

La fíbula se distingue por su decoración y por el uso de esmaltes de colores intensos. Es una pieza circular con un relieve central, rodeado por anillos alternados en blanco y azul. El área interna presenta esmalte rojo alrededor del centro elevado. A diferencia de un ejemplar similar hallado con anterioridad en el norte del país, este broche tiene doce salientes decorativos en lugar de ocho, un rasgo que lo vuelve único a nivel nacional .

Aunque su función exacta sigue en estudio, este tipo de fíbulas se fabricó en varias provincias del Imperio romano entre fines del siglo I y mediados del siglo II. En muchos casos se usaron como cierres de vestimenta, sobre todo en niñas, y también como objetos personales con posible valor simbólico. El descubrimiento amplía el registro de estas piezas fuera de los límites formales del mundo romano.

El descubrimiento se produjo en una zona vinculada a antiguas rutas comerciales, donde ya se habían encontrado objetos romanos y de otras culturas.

Un lugar con huellas de distintos contactos

El área donde se produjo el hallazgo ya era conocida por su interés arqueológico. Investigaciones previas recuperaron cerámicas romanas, otras fíbulas, adornos para el cabello, elementos de cinturón, una punta de flecha escita, monedas medievales y espuelas de metal. Este conjunto sugiere la existencia de un asentamiento y de un posible espacio funerario cercano, con influencias culturales diversas a lo largo del tiempo.

La cercanía con la Ruta del Ámbar, un corredor comercial que llevaba ámbar del Báltico hacia mercados romanos, explica la presencia de objetos de origen lejano. El descubrimiento se suma a otras evidencias que indican la importancia estratégica de la región dentro de las redes de intercambio antiguas.

Comparaciones para entender el descubrimiento

Para avanzar en la interpretación del broche, los investigadores comparan la pieza con otra fíbula similar hallada en el sitio funerario de Babi Dó-Borcz. Ese objeto apareció en la tumba de una niña junto a cuentas de vidrio y ámbar, joyas de bronce y herramientas textiles, un contexto típico de la cultura Wielbark del período romano temprano.

Las similitudes de estilo permiten ubicar ambos objetos en un mismo marco cultural y cronológico. Los estudios en curso, que incluyen análisis de materiales y del entorno, buscan determinar si la fíbula de Grudzidz se produjo de forma local con influencia romana o si llegó a la región a través de intercambios a larga distancia. Este descubrimento, pese a su tamaño, ofrece información concreta sobre la vida cotidiana y los vínculos culturales en el norte de Europa hace dos milenios.