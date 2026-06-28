El entrenamiento de Jane Fonda a sus 88 años: bandas elásticas, caminatas y pesas livianas

La reina de fitness de los 80 dejó el running y lo reemplazó por una rutina de fuerza de 30 minutos con bandas elásticas y pesas livianas.

Jane Fonda es la actriz que convirtió el living en un gimnasio en la década de los 80. Sus clases con calzas de colores y en formato VHS inspiraron a miles de mujeres a ejercitarse desde casa. Pero Jane está cerca de cumplir 90 años y su rutina de entrenamiento ha cambiado por completo.

El envejecimiento saludable se ha convertido en su nueva bandera y su enfoque viró hacia la supervivencia y la autonomía. Ahora la rutina de la actriz incluye caminatas, pesas livianas, bandas elásticas y disciplinas como el pilates o el yoga.

Cómo es el entrenamiento de la actriz Aunque Jane siempre fue una apasionada del running, hoy prefiere las opciones más respetuosas con su cuerpo pero igual de efectivas para mantener el metabolismo activo. En una entrevista para The Washington Post explicó que le gusta hacer senderismo cerca de su casa, aunque si no tiene tiempo para salir hace una sesión corta de cardio en una bicicleta reclinada o cinta de correr.

El entrenamiento de Jane Fonda cambió drásticamente. Su objetivo es cuidar sus articulaciones. Archivo Según el mismo medio, la actriz tiene una rutina de fuerza de 30 minutos que repite al menos 5 veces por semana. Para ello utiliza pesas ligeras o bandas elásticas. Mantener la masa muscular a esa edad es todo un desafío, por eso este tipo de entrenamiento se ha convertido en una de las prioridades de la actriz.