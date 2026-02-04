El ejercicio para tonificar el abdomen y los brazos a la vez: se hace en casa y sin materiales

Hemos encontrado un movimiento desafiante pero que cualquier principiante puede hacer. Te recomendamos agregarlo a tu rutina.

Si tu objetivo es tonificar el abdomen y los brazos, es necesario que incluyas un ejercicio enfocado en estos músculos. Hay un movimiento que es un 2x1 porque te ayuda fortalecer ambas partes mientras agregas un poco de cardio y es ideal para principiantes.

Muchos pensarán que vamos a recomendar la plancha tradicional, pero no es así. En su lugar lo reemplazamos por las flexiones con toques de hombros. A diferencia de la plancha tradicional, se requiere de las palmas activas para moverte mientras el resto del cuerpo permanece en el mismo lugar.

El ejercicio que te dará un abdomen de infarto Foto: SHUTERSTOCK El ejercicio que te dará un abdomen de infarto. SHUTERSTOCK Todo lo que tenés que saber sobre este ejercicio También hay variaciones de estas flexiones que podés usar para aumentar o disminuir la intensidad del mismo. Para una versión más exigente, probá hacer los toques desde una plancha. Pero si necesitás menos intensidad, podés colocar las rodillas en el suelo y apoyar las manos en una banco.

El toque de hombro es un movimiento antirrotación, es decir, que mantiene las caderas y los hombros quietos, lo que disminuye la probabilidad de lesiones. Además, este ejercicio trabaja el transverso abdominal y los oblicuos, por lo que hacerlo con regularidad te ayudará a fortalecer el tronco y ganar estabilidad.